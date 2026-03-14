Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 09:56

«Поможет стать умнее»: в России дали фон дер Ляйен и Каллас один совет

Дмитриев посоветовал фон дер Ляйен и Каллас поучиться у профессора Сакса

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю дипломатии ЕС Кае Каллас стоит посмотреть видео профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, этот ролик поможет европейским политикам понять ошибки в энергетической политике.

Этот короткий видеоролик не так увлекателен, как комиксы Marvel Каи, но он станет отличным образовательным инструментом, который поможет Кае и Урсуле стать умнее, понять свои ошибки в использовании энергии и предвидеть дальнейшие события, — написал Дмитриев.

Дмитриев прикрепил ролик, в котором Сакс заявил, что Европу может ждать тяжелый кризис из-за роста цен на энергоресурсы на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По мнению экономиста, дорогая энергия способна привести к массовой деиндустриализации в странах ЕС.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Урсулу фон дер Ляйен не волнуют домашние хозяйства и предприятия в Европе, которые не смогут выжить без дешевых энергоресурсов. Политик призвал власти республики выйти из ЕС и наладить связи с Россией.

Евросоюз
Кая Каллас
Урсула фон дер Ляйен
газ
нефть
Кирилл Дмитриев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Поможет стать умнее»: в России дали фон дер Ляйен и Каллас один совет
Самое популярное
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.