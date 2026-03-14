«Поможет стать умнее»: в России дали фон дер Ляйен и Каллас один совет Дмитриев посоветовал фон дер Ляйен и Каллас поучиться у профессора Сакса

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и руководителю дипломатии ЕС Кае Каллас стоит посмотреть видео профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, этот ролик поможет европейским политикам понять ошибки в энергетической политике.

Этот короткий видеоролик не так увлекателен, как комиксы Marvel Каи, но он станет отличным образовательным инструментом, который поможет Кае и Урсуле стать умнее, понять свои ошибки в использовании энергии и предвидеть дальнейшие события, — написал Дмитриев.

Дмитриев прикрепил ролик, в котором Сакс заявил, что Европу может ждать тяжелый кризис из-за роста цен на энергоресурсы на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По мнению экономиста, дорогая энергия способна привести к массовой деиндустриализации в странах ЕС.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Урсулу фон дер Ляйен не волнуют домашние хозяйства и предприятия в Европе, которые не смогут выжить без дешевых энергоресурсов. Политик призвал власти республики выйти из ЕС и наладить связи с Россией.