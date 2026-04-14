Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу Politico: санкции США против российской нефти вновь вступили в силу

Санкции США в отношении российской нефти и нефтепродуктов вновь начали действовать после истечения срока временной лицензии OFAC, передает Politico. Решение вступило в силу по завершении установленного периода действия разрешения Минфина США.

Этот шаг может порадовать сторонников Украины, считают в издании. При этом отмечается, что у России сохраняются различные способы обхода введенных ограничений.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают возможность возобновления закупок российской нефти. Причиной обсуждения стали риски для энергетического импорта из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, администрация США рассматривает возможность смягчения санкций против России, включая как общее ослабление ограничений, так и более точечные меры. Как пишет источник, одним из вариантов может стать фактическое разрешение отдельным странам закупать российскую нефть без риска вторичных санкций со стороны Вашингтона.

До этого вице-премьер России Александр Новак анонсировал переориентацию поставок российского СПГ с европейского на азиатский рынок. По его словам, компании заключают долгосрочные контракты с партнерами из Китая, Индии, Таиланда и Филиппин, не дожидаясь новых ограничений со стороны Евросоюза.