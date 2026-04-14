США могут переключиться на «разворот к Азии» после Ирана

США намерены переключиться на «разворот к Азии» и отношения с другими регионами по завершении операции против Ирана, заявил постпред Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц. Вашингтон планирует сосредоточиться на других направлениях, как только американский президент Дональд Трамп «решит проблему», связанную с ситуацией на Ближнем Востоке.

Когда президент Трамп наконец решит эту проблему, вновь и вновь засасывающую нас на Ближний Восток из-за насилия, которое экспортирует Иран, то мы сумеем по-настоящему сконцентрироваться на остальном мире, — сказал Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что после перемирия США и Ирана конфликт никуда не исчезнет, так как Вашингтон все еще обсуждает идею смены режима в Тегеране. По его словам, перемирие — часть плана и небольшая передышка для наращивания сил.

В то же время стало известно о блокаде Ормузского пролива со стороны ВС США. В опубликованном сообщении центрального командования (CENTCOM) говорится, что было исполнено поручение Трампа.