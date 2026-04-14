Политолог ответил, что будет после перемирия США и Ирана

Политолог ответил, что будет после перемирия США и Ирана Политолог Блохин: после перемирия США и Ирана конфликт не закончится

После перемирия США и Ирана конфликт не завершится, заявил Lenta.ru политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что американская элита не отказалась от идеи смены режима в Иране.

Искусство войны — это всегда вещь довольно хитрая. Любое перемирие рассматривается как тактический маневр, как некий тайм-аут для наращивания сил и концентрации ресурсов. Понятно, что это перемирие временное. Не исключено, что это перемирие захочет саботировать третья сторона, а именно Израиль, чтобы снова втянуть США в новый этап эскалации, — заявил Блохин.

Политолог подчеркнул, что сейчас президент США Дональд Трамп хочет продемонстрировать свою решимость, доказав выполнение всех поставленных задач в Тегеране. По его словам, переговоры позволят ему сохранить авторитет.

Ранее политолог Андрей Кошкин рассказал, что у Трампа есть семь месяцев, чтобы урегулировать конфликт с Ираном. Затем, по словам эксперта, республиканская партия рискует проиграть демократам на выборах в Конгресс.