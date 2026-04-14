Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

У президента США Дональда Трампа есть семь месяцев, чтобы урегулировать конфликт с Ираном, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Затем, по его словам, республиканская партия рискует проиграть демократам на выборах в Конгресс.

Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке не затянется на годы. Здесь в значительной степени играет личность Трампа. Он не вечен. На него давят приближающиеся внутренние выборы в Конгресс США. Время на принятие решений по Ирану у него есть до ноября. Иначе не исключено, что демократы ждут своей победы, чтобы объявить ему импичмент. В такой ситуации Трампу будет еще сложнее решить вопрос с Ираном, потому что внутренняя политика определяет внешнеполитический контур США. Пока Вашингтон занят Ближним Востоком, он не вернется к переговорам по украинскому кризису, — поделился Кошкин.

Он подчеркнул, что США четыре раза заявляли о своей победе над Ираном, чтобы искусственно снизить цены на энергоносители, особенно на нефть и газ. При этом, по словам политолога, их переговоры в Исламабаде не дали результатов. Таким образом, заключил эксперт, утверждение, что Вашингтон и Тегеран разрешили все вопросы, ошибочно.

Ранее сообщалось, что переговоры между США и Ираном могут возобновиться в Исламабаде в конце этой или начале следующей недели. После первой встречи стороны не пришли к компромиссу.