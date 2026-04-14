14 апреля 2026 в 11:39

Раскрыта возможная дата новых переговоров США и Ирана

Reuters: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в Исламабаде

Второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться в Исламабаде на этой или в начале следующей недели, сообщает Reuters. По итогам первого раунда сторонам не удалось достичь соглашения.

Первый раунд переговоров состоялся 11 апреля в Исламабаде. Иранскую делегацию на встрече возглавлял спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, американскую сторону представлял вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном не был подписан в Исламабаде по вине американской стороны. По его словам, когда до подписания оставалось совсем немного, иранские переговорщики столкнулись с максимализмом, постоянным изменением условий и ригидностью со стороны США.

Также стало известно, что в ходе переговоров между США и Ираном возникли разногласия по поводу объема иранских активов, которые подлежат разморозке. Кроме того, Иран призвали полностью прекратить обогащение урана и уничтожить основные ядерные объекты.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
