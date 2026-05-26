26 мая 2026 в 04:50

Оператор БПЛА уничтожил пикап ВСУ трюком из Star Wars

РИА Новости: оператор БПЛА уничтожил груженый пикап ВСУ

Фото: Stephen Chung/Global Look Press
Оператор российского FPV-дрона уничтожил груженый боеприпасами пикап ВСУ на Покровском направлении, используя трюк из киносаги Star Wars, сообщил РИА Новости военнослужащий 36-й бригады группировки войск Восток с позывным Кувалда. Дрон залетел внутрь антидронового тоннеля.

Управляя российским ударным БПЛА дальнего радиуса действия «ПрОВОД» на опотоволокне, на Покровском направлении залетел внутрь антидронового тоннеля ВСУ, затем выследил и успешно поразил в нем груженый 120-миллиметровыми минами военный пикап киевских боевиков, — рассказал он.

По словам военнослужащего, в пикапе находилось не менее 12 мин. В результате взрыва были уничтожены сам автомобиль, его экипаж, сопровождавшая техника, а также часть антидронового тоннеля.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на Белгород без электроэнергии и водоснабжения остались 35 тыс. человек, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Удар был нанесен утром.

До этого сообщалось, дрон Вооруженных сил Украины взорвался на территории предприятия в селе Ясные Зори Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. По предварительной информации, в результате удара есть один пострадавший, ему оказали помощь.

