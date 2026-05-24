Политолог оценил вероятность возобновления переговоров России и Украины

Удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске Луганской народной республики показал, что Киев не хочет мира, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, на текущий момент возобновление мирных переговоров России и Украины маловероятно.

Есть моменты, которые пока не говорят в пользу того, что [переговоры] могут активизироваться. Сейчас пока не ясно, как мы будем разговаривать с Украиной на фоне тех страшных преступлений, которые они устроили в отношении детей в колледже [Старобельска]. Может быть, действительно, начинались какие-то подвижки в отношении договоренностей. Но этот удар показывает, что именно украинская сторона решила эти подвижки уничтожить на корню, по крайней мере в нынешних условиях. Весь [мирный] процесс был обнулен этим ударом. Это говорит о том, что украинская сторона совершенно не хочет нормально договариваться, ― сказал Перенджиев.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в республике объявили двухдневный траур 24 и 25 мая после гибели десятков человек при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. По его словам, решение принято на уровне руководства региона.