Названы категории граждан с правом полной компенсации оплаты ЖКХ

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и ряд приравненных к ним категорий граждан имеют право на полную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги, сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Эта льгота предусмотрена на федеральном уровне.

Для остальных льготных групп, включая ветеранов, инвалидов, многодетные семьи и пенсионеров, действуют другие программы поддержки. В частности, предусматривающие частичную компенсацию или предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг.

Ранее депутат ГД Дмитрий Свищев рассказал, что собственники жилья в некоторых случаях освобождаются от уплаты взносов на капремонт. По его словам, платить не нужно, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу либо если участок под ним изымается под застройку.

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью газете «Ведомости» заявил, что получил квитанцию по оплате жилищно-коммунальных услуг почти на 30 тыс. рублей. Эту сумму он назвал ненормальной даже для себя. По его словам, плата за ЖКУ не должна превышать 10% от совокупного дохода семьи.