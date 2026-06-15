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15 июня 2026 в 13:02

«Даже мне тяжело»: Зюганов заявил о «ненормальных» суммах в платежках ЖКХ

Зюганов назвал ненормальным счет за коммуналку почти в 30 тыс. рублей

Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью газете «Ведомости» заявил, что получил квитанцию по оплате жилищно-коммунальных услуг почти на 30 тыс. рублей. Эту сумму он назвал ненормальной даже для себя.

Мне недавно пришла квитанция на оплату ЖКУ почти на 30 тыс. рублей. Даже мне тяжело [оплачивать такие суммы]. Это абсолютно ненормально, — отметил депутат.

По его словам, плата за ЖКУ не должна превышать 10% от совокупного дохода семьи. Это позволило бы одновременно защитить граждан и обеспечить устойчивое финансирование отрасли, объяснил Зюганов. Помимо всего прочего, он призвал навести порядок среди управляющих компаний.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов напомнил, что россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. По его словам, празднование Дня России не повлияло на установленный срок внесения платежей.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, член ЦК КПРФ Алексей Куринный призвал запретить отключение коммунальных услуг за долги для семей с детьми. По его словам, граждане с низкими доходами не могут платить за ЖКУ на фоне сложных финансовых условий.

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Геннадий Зюганов
ЖКУ
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