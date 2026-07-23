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23 июля 2026 в 06:00

«Трамп нам не друг»: депутат Афонин о Западе, выборах и финале СВО

Юрий Афонин Юрий Афонин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Западу нужна не сильная, а слабая Россия и только успехи армии заставят США и Евросоюз считаться с интересами Москвы, считает первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. В интервью NEWS.ru он рассказал, как добиться прочного мира на Украине, почему Трамп боится коммунистов, кто является самым опасным врагом России, как пополнить бюджет на десятки триллионов рублей и почему Киев ударил по панораме «Оборона Севастополя».

Как Афонин оценивает действия Запада на Украине

— Члены НАТО на саммите в Анкаре закрепили обязательство ежегодно выделять Украине по €70 млрд военной помощи. Как это повлияет на перспективы урегулирования конфликта?

— Западный империализм — самый последовательный и опасный враг нашей страны. Ему нужна не сильная, а слабая и зависимая Россия, природные ресурсы которой он мог бы эксплуатировать практически бесплатно. В ситуации когда Запад не может нас подчинить, он готов нас уничтожить. Украину он избрал в качестве важнейшего инструмента борьбы с РФ. Поэтому решение саммита НАТО — это то, чего следовало ожидать. Нелепо думать, что партнеры Киева вдруг возьмут и бросят его, вложив сотни миллиардов долларов и евро.

У нас многие надеялись на Дональда Трампа, но мы, коммунисты, объясняли: он России никакой не друг. Да, у него есть мотивация свернуть украинский конфликт, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Но это совершенно не значит, что он желает победы РФ. Трамп сначала попытался надавить на Зеленского, прекратил его финансирование из американского бюджета, но Киев взяли на содержание и снабжение европейские державы. Теперь глава США, похоже, решил: а давайте-ка я надавлю на Россию с помощью украинских террористических ударов, и тогда боевые действия завершатся на условиях Запада и Киева.

Дональд Трамп на саммите в Анкаре Дональд Трамп на саммите в Анкаре Фото: Press Service Of The President O/Global Look Press

Только новые успехи нашей армии могут заставить противников отрезветь и начать считаться с законными интересами России. Когда западная верхушка осознает, что киевский режим близок к военному краху, у нее появится понимание, что надо заканчивать конфликт на российских условиях.

— Владимир Зеленский в Анкаре не участвовал в пленарных заседаниях — только в двусторонних встречах. О чем это говорит?

— Было бы странно, если бы Зеленский участвовал в пленарных заседаниях: Украина все-таки не член НАТО. Да и вообще, сделать ее частью Альянса — не самоцель для Запада. Цель — нанести с ее помощью максимальный ущерб России, совершенно не считаясь с потерями самих украинцев, с разрушением украинских городов и экономики. А станет ли страна в итоге членом Блока — для ее кураторов не столь важно.

Почему Киев пытается уничтожить памятники в Крыму

— В июне ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя». Что, на ваш взгляд, должно последовать в ответ — политически и дипломатически?

— Уже вскоре после этого удара появилась версия, что его спланировали британцы. Мне она сначала не показалась особенно убедительной: уж слишком иррациональными выглядят такие действия. Но сейчас СВР подтверждает британский след.

Получается, что британская верхушка действительно очень закомплексована и готова с помощью украинцев мстить за свои старые исторические обиды. Русские не смогли победить в Крымской войне из-за глубокой отсталости царской России. Но при этом наши солдаты и матросы в Крыму сражались исключительно самоотверженно и нанесли противнику большие потери, в том числе их офицерскому корпусу и элитным частям. В результате еще много десятилетий после той войны из Англии в Крым приезжали лорды и баронеты — почтить родные могилы. И, конечно, она закончилась совсем не так, как хотели в Лондоне: там планировали стратегическое поражение России. А теперь, значит, британцы свели старые счеты ударом по музею.

Ночью 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» Ночью 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Как нам отвечать на это? Конечно, не ударами по украинским или английским музеям. В Великую Отечественную Красная армия не опускалась до зверств и варварства вермахта, чтобы его победить. Ответим продвижением на фронте и ударами по военным объектам противника. А что касается британского следа, надо собрать как можно больше доказательств и широко представить их всей планете. Пусть мир видит истинное лицо британской верхушки.

Почему Трамп уравнял коммунистов и американских демократов

— Трамп на праздновании 250-летия США назвал коммунизм «смертельной угрозой» и пообещал «отправить серп и молот в небытие», приравняв левое крыло Демпартии к коммунистам. Чем продиктована эта риторика?

— Мы улыбаемся. Я думаю, такая риторика — ошибка Трампа. Он вообще очень несдержан на язык. Я как-то встретил данные опроса, проведенного в США Институтом Катона. Это частная исследовательская структура с весьма правой идеологией, ни малейших симпатий к социализму и коммунизму у нее нет. Но, по ее подсчетам, 62% американцев до 30 лет положительно относятся к социализму. Почти две трети!

Я нередко рассматриваю фото- и видеокадры различных протестов в Америке и вижу на них флаг СССР. Взявшись бороться с коммунизмом, Трамп отталкивает от республиканцев миллионы молодых избирателей. А ругая «коммунистами» своих соперников — демократов, помогает им набирать голоса.

Что КПРФ хочет предложить избирателям

— В программе КПРФ сочетаются запросы на социальную справедливость и поддержку СВО. Как партия доносит эти тезисы до избирателя?

— Мы считаем поддержку армии России безусловным долгом. Счет только общероссийских конвоев с гуманитарными и военными грузами, которые КПРФ отправила на фронт и освобожденные территории, уже достиг 156. Плюс наши региональные организации регулярно отправляют свои конвои.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эта линия нашей партии основана на четком понимании: Россия может выйти из нынешнего конфликта, только однозначно обеспечив свою безопасность на десятилетия вперед. Если на Украине будут стоять войска НАТО, если под Харьковом и Сумами появятся западные ракеты с ядерными боеголовками, если на наших границах будет находиться страна с 30–40 млн населения, воспитанного в духе лютейшей русофобии, то страшная угроза повиснет не только над нами, но и над нашими детьми и внуками. Этого нельзя допустить.

А для победы нужна сильнейшая консолидация общества. Она возможна только тогда, когда будет обеспечена социальная справедливость.

— КПРФ говорит о необходимости смены экономического курса. Какие первоочередные шаги партия готова предложить уже в новом созыве?

— Мы предлагаем целый ряд мер, которые в совокупности способны увеличить доходы государственного бюджета страны на десятки триллионов рублей. Это, во-первых, национализация природных ресурсов, топливно-энергетического комплекса и стратегических предприятий — огромной общенародной собственности.

Во-вторых, необходимо обложить 50-процентным налогом сверхприбыли банков, микрофинансовых организаций и организаторов азартных игр — для этого мы уже разработали законопроект. Сверхдоходами предлагаем считать дополнительную прибыль, полученную свыше средней рентабельности по экономике.

В-третьих, нужно ввести по-настоящему прогрессивную шкалу НДФЛ. Налоговая ставка в 22% для самых богатых — это слишком мало. Во всех крупнейших экономиках мира их доходы обложены по ставке 40–50%. А вот самые малообеспеченные должны быть вообще освобождены от уплаты НДФЛ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В-четвертых, мы предлагаем ввести налог на роскошь — на сверхдорогую недвижимость, частные самолеты, вертолеты, яхты, элитные автомобили. А в-пятых, надо восстановить государственную монополию на спиртосодержащую продукцию.

Если реализовать все наши предложения, никакого дефицита госбюджета не будет. Более того — появятся средства на решение самых масштабных задач, таких как новая высокотехнологичная индустриализация. Такой бюджет мы называем «бюджетом развития».

— КПРФ планирует выставить наблюдателей на 100 тысячах участков. Как партия планирует выстроить их работу с учетом возможных ограничений связи из соображений безопасности?

— Действительно, в этом году мы выставим больше наблюдателей, чем когда бы то ни было. Хочу заверить, что они эффективно проконтролируют выборы в любой ситуации. Мы отлично их обучаем, они готовы действовать в самых разных обстоятельствах. Будет мобильный интернет в дни голосования или нет, но у наблюдателей во всяком случае будут блокноты, ручки, зоркие глаза, гаджеты для видеосъемки и мужество. Они обязательно получат и принесут в наши штабы копии протоколов об итогах голосования, а мы, опираясь на них, будем совершенно бескомпромиссно защищать результаты народного волеизъявления.

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