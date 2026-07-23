«Трамп нам не друг»: депутат Афонин о Западе, выборах и финале СВО

Западу нужна не сильная, а слабая Россия и только успехи армии заставят США и Евросоюз считаться с интересами Москвы, считает первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. В интервью NEWS.ru он рассказал, как добиться прочного мира на Украине, почему Трамп боится коммунистов, кто является самым опасным врагом России, как пополнить бюджет на десятки триллионов рублей и почему Киев ударил по панораме «Оборона Севастополя».

Как Афонин оценивает действия Запада на Украине

— Члены НАТО на саммите в Анкаре закрепили обязательство ежегодно выделять Украине по €70 млрд военной помощи. Как это повлияет на перспективы урегулирования конфликта?

— Западный империализм — самый последовательный и опасный враг нашей страны. Ему нужна не сильная, а слабая и зависимая Россия, природные ресурсы которой он мог бы эксплуатировать практически бесплатно. В ситуации когда Запад не может нас подчинить, он готов нас уничтожить. Украину он избрал в качестве важнейшего инструмента борьбы с РФ. Поэтому решение саммита НАТО — это то, чего следовало ожидать. Нелепо думать, что партнеры Киева вдруг возьмут и бросят его, вложив сотни миллиардов долларов и евро.

У нас многие надеялись на Дональда Трампа, но мы, коммунисты, объясняли: он России никакой не друг. Да, у него есть мотивация свернуть украинский конфликт, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Но это совершенно не значит, что он желает победы РФ. Трамп сначала попытался надавить на Зеленского, прекратил его финансирование из американского бюджета, но Киев взяли на содержание и снабжение европейские державы. Теперь глава США, похоже, решил: а давайте-ка я надавлю на Россию с помощью украинских террористических ударов, и тогда боевые действия завершатся на условиях Запада и Киева.

Дональд Трамп на саммите в Анкаре Фото: Press Service Of The President O/Global Look Press

Только новые успехи нашей армии могут заставить противников отрезветь и начать считаться с законными интересами России. Когда западная верхушка осознает, что киевский режим близок к военному краху, у нее появится понимание, что надо заканчивать конфликт на российских условиях.

— Владимир Зеленский в Анкаре не участвовал в пленарных заседаниях — только в двусторонних встречах. О чем это говорит?

— Было бы странно, если бы Зеленский участвовал в пленарных заседаниях: Украина все-таки не член НАТО. Да и вообще, сделать ее частью Альянса — не самоцель для Запада. Цель — нанести с ее помощью максимальный ущерб России, совершенно не считаясь с потерями самих украинцев, с разрушением украинских городов и экономики. А станет ли страна в итоге членом Блока — для ее кураторов не столь важно.

Почему Киев пытается уничтожить памятники в Крыму

— В июне ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя». Что, на ваш взгляд, должно последовать в ответ — политически и дипломатически?

— Уже вскоре после этого удара появилась версия, что его спланировали британцы. Мне она сначала не показалась особенно убедительной: уж слишком иррациональными выглядят такие действия. Но сейчас СВР подтверждает британский след.

Получается, что британская верхушка действительно очень закомплексована и готова с помощью украинцев мстить за свои старые исторические обиды. Русские не смогли победить в Крымской войне из-за глубокой отсталости царской России. Но при этом наши солдаты и матросы в Крыму сражались исключительно самоотверженно и нанесли противнику большие потери, в том числе их офицерскому корпусу и элитным частям. В результате еще много десятилетий после той войны из Англии в Крым приезжали лорды и баронеты — почтить родные могилы. И, конечно, она закончилась совсем не так, как хотели в Лондоне: там планировали стратегическое поражение России. А теперь, значит, британцы свели старые счеты ударом по музею.

Ночью 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Как нам отвечать на это? Конечно, не ударами по украинским или английским музеям. В Великую Отечественную Красная армия не опускалась до зверств и варварства вермахта, чтобы его победить. Ответим продвижением на фронте и ударами по военным объектам противника. А что касается британского следа, надо собрать как можно больше доказательств и широко представить их всей планете. Пусть мир видит истинное лицо британской верхушки.

Почему Трамп уравнял коммунистов и американских демократов

— Трамп на праздновании 250-летия США назвал коммунизм «смертельной угрозой» и пообещал «отправить серп и молот в небытие», приравняв левое крыло Демпартии к коммунистам. Чем продиктована эта риторика?

— Мы улыбаемся. Я думаю, такая риторика — ошибка Трампа. Он вообще очень несдержан на язык. Я как-то встретил данные опроса, проведенного в США Институтом Катона. Это частная исследовательская структура с весьма правой идеологией, ни малейших симпатий к социализму и коммунизму у нее нет. Но, по ее подсчетам, 62% американцев до 30 лет положительно относятся к социализму. Почти две трети!

Я нередко рассматриваю фото- и видеокадры различных протестов в Америке и вижу на них флаг СССР. Взявшись бороться с коммунизмом, Трамп отталкивает от республиканцев миллионы молодых избирателей. А ругая «коммунистами» своих соперников — демократов, помогает им набирать голоса.

Что КПРФ хочет предложить избирателям

— В программе КПРФ сочетаются запросы на социальную справедливость и поддержку СВО. Как партия доносит эти тезисы до избирателя?

— Мы считаем поддержку армии России безусловным долгом. Счет только общероссийских конвоев с гуманитарными и военными грузами, которые КПРФ отправила на фронт и освобожденные территории, уже достиг 156. Плюс наши региональные организации регулярно отправляют свои конвои.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эта линия нашей партии основана на четком понимании: Россия может выйти из нынешнего конфликта, только однозначно обеспечив свою безопасность на десятилетия вперед. Если на Украине будут стоять войска НАТО, если под Харьковом и Сумами появятся западные ракеты с ядерными боеголовками, если на наших границах будет находиться страна с 30–40 млн населения, воспитанного в духе лютейшей русофобии, то страшная угроза повиснет не только над нами, но и над нашими детьми и внуками. Этого нельзя допустить.

А для победы нужна сильнейшая консолидация общества. Она возможна только тогда, когда будет обеспечена социальная справедливость.

— КПРФ говорит о необходимости смены экономического курса. Какие первоочередные шаги партия готова предложить уже в новом созыве?

— Мы предлагаем целый ряд мер, которые в совокупности способны увеличить доходы государственного бюджета страны на десятки триллионов рублей. Это, во-первых, национализация природных ресурсов, топливно-энергетического комплекса и стратегических предприятий — огромной общенародной собственности.

Во-вторых, необходимо обложить 50-процентным налогом сверхприбыли банков, микрофинансовых организаций и организаторов азартных игр — для этого мы уже разработали законопроект. Сверхдоходами предлагаем считать дополнительную прибыль, полученную свыше средней рентабельности по экономике.

В-третьих, нужно ввести по-настоящему прогрессивную шкалу НДФЛ. Налоговая ставка в 22% для самых богатых — это слишком мало. Во всех крупнейших экономиках мира их доходы обложены по ставке 40–50%. А вот самые малообеспеченные должны быть вообще освобождены от уплаты НДФЛ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В-четвертых, мы предлагаем ввести налог на роскошь — на сверхдорогую недвижимость, частные самолеты, вертолеты, яхты, элитные автомобили. А в-пятых, надо восстановить государственную монополию на спиртосодержащую продукцию.

Если реализовать все наши предложения, никакого дефицита госбюджета не будет. Более того — появятся средства на решение самых масштабных задач, таких как новая высокотехнологичная индустриализация. Такой бюджет мы называем «бюджетом развития».

— КПРФ планирует выставить наблюдателей на 100 тысячах участков. Как партия планирует выстроить их работу с учетом возможных ограничений связи из соображений безопасности?

— Действительно, в этом году мы выставим больше наблюдателей, чем когда бы то ни было. Хочу заверить, что они эффективно проконтролируют выборы в любой ситуации. Мы отлично их обучаем, они готовы действовать в самых разных обстоятельствах. Будет мобильный интернет в дни голосования или нет, но у наблюдателей во всяком случае будут блокноты, ручки, зоркие глаза, гаджеты для видеосъемки и мужество. Они обязательно получат и принесут в наши штабы копии протоколов об итогах голосования, а мы, опираясь на них, будем совершенно бескомпромиссно защищать результаты народного волеизъявления.

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