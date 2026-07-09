«Деградация и немощь»: Минченко — о Трампе, Зеленском и кризисе Британии

Великобритания переживает тяжелый политический кризис из-за «парада премьер-министров», а США потерпели поражение в противостоянии с Ираном. Россия же готовится к крупному внутриполитическому событию — выборам в Государственную думу. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в интервью NEWS.ru рассказал, чего ждать от предстоящей избирательной кампании, почему Зеленский стал угрожать Белоруссии, для чего Трамп атаковал Иран и почему Великобритания оказалась в сложной политической ситуации.

В какой обстановке будут проходить выборы-2026

— По мнению ряда экспертов, партия «Единая Россия» с высокой долей вероятности одержит победу на грядущих выборах. Кто, на ваш взгляд, может занять второе место?

— Пока я вижу двух претендентов: «Новых людей» и КПРФ. Однако в нынешних реалиях чуть лучше чувствует себя и «Справедливая Россия», которая приблизилась к пятипроцентному барьеру. <...> Наиболее тонко сейчас действуют именно «Новые люди». Впрочем, до выборов еще два месяца — кампания может все изменить.

— Видите ли вы сценарий, при котором кто-то из несистемного поля сможет участвовать в выборах и получить мандат?

— Партии, имеющие право выдвигать кандидатов без сбора подписей, все известны — они системные. Что касается несистемных, то их просто нет в перечне.

Ультиматум Зеленского: зачем он угрожает Белоруссии

— Президент Украины Владимир Зеленский угрожает Александру Лукашенко ударить по Белоруссии, в то время как Польша лишает его госнаград из-за скандала с националистами. Это самостоятельная стратегия Киева или игра по чужим командам?

— Это стратегия самого Зеленского, но «коллективный Зеленский» сегодня — это и украинские, и британские элиты, и часть европейцев. Риск прямого втягивания Белоруссии в военные действия сейчас очень высок.

— Угрозы Зеленского прозвучали через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Киев пытается найти новую точку эскалации?

Владимир Зеленский Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Стратегия Зеленского очевидна: выбить одного из союзников России, ударить по болевым точкам, а затем попытаться организовать в Белоруссии переворот. Вопрос в технической реализуемости. Военные удары возможны, а вот квазиинтервенция, когда в страну войдут украинские части под флагами «белорусских добровольческих формирований», [подконтрольных ВСУ], — это сложнее. Беларусь — немаленькая страна, и я сомневаюсь, что украинская армия сегодня способна на такие операции.

Иранский меморандум: победа Трампа или просчет?

— Меморандум о взаимопонимании США и Ирана стал первым совместным документом стран с 1979 года. Белый дом назвал его своей победой, Тегеран — собственным триумфом. Кто ближе к истине?

— Атака Дональда Трампа на Иран была ошибкой, связанной с мощным давлением израильского лобби. Исламская Республика понесла огромный урон, но в итоге выстояла. По результатам этих нескольких тактов войны в плюсе скорее Тегеран, чем Вашингтон. Однако главный вопрос — будет ли соблюдать соглашения Израиль. Судя по всему, нет. Возобновление военных действий вполне вероятно, но Трампу главное додержать ситуацию «подвешенной» до ноября, до промежуточных выборов в Конгресс.

— США обязались выплатить Ирану $300 млрд, снять санкции и разрешить экспорт нефти, при этом ракетная программа осталась нетронутой. Это поражение Трампа, ничья или победа?

— У США есть косвенные выгоды. Проблематизация нефтяных маршрутов ставит под вопрос экономическое развитие Евросоюза. Создается впечатление, что Трамп намерен серьезно «подсадить» Европу. Это снижает инвестиционную привлекательность арабских монархий и может сделать внутренний рынок США более интересным для инвесторов. Кроме того, на Иране отработаны новые военные технологии, в том числе на базе ИИ. Так что выгоды у Трампа есть, но они неочевидны и плохо продаются общественному мнению.

Кир Стармер Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Чем вызван политический кризис в Великобритании

— Кир Стармер стал шестым премьером Великобритании, ушедшим в отставку за последние 10 лет. Это системный кризис британской модели управления?

— В Британии действительно наблюдается системный кризис элит, их деградация и отсутствие стратегического мышления. Здесь сыграл и человеческий фактор. Единственный человек, у которого в последние годы была внятная стратегия, — Доминик Каммингс, один из архитекторов Brexit (кампания по выходу Великобритании из Европейского союза. — NEWS.ru) и советник Бориса Джонсона. Но случилась личная драма: любвеобильный Джонсон в очередной раз женился, и Каммингс не понравился его новой супруге. Она настроила премьера против советника, и того уволили.

При этом Каммингс, будучи опытным политтехнологом, сам допустил ряд грубых ошибок — например, нарушал карантинные ограничения во время пандемии, был излишне высокомерен. Но именно он обладал хоть каким-то стратегическим видением трансформации британской системы управления. После его ухода ситуация стала только хуже.

Честно говоря, последние премьер-министры демонстрируют поразительную интеллектуальную и эмоциональную немощь. Семь глав правительства за 10 лет — это перебор. Новый кандидат на этот пост Энди Бернэм не считается ни выдающимся интеллектуалом, ни мощным харизматиком. С одной стороны, он воспринимается как «готовый премьер» на фоне других, с другой — никакой эйфории в связи с его потенциальным приходом нет. Ожидания крайне низкие.

— Может ли политическая нестабильность в Лондоне ослабить позиции Британии в НАТО и затруднить выработку единой позиции по Украине?

— Смена премьера в Лондоне никак не повлияет на позицию Великобритании по Украине — там сохраняется устойчивый проукраинский консенсус. Бернэм в этом смысле ничем не отличается от Стармера. Так что внешнеполитический курс останется прежним.

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