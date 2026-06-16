Путин назначил дату проведения выборов в Государственную думу Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 20 сентября

Президент России Владимир Путин подписал официальный указ о назначении очередных выборов в Государственную думу, соответствующий документ появился на портале правовой информации. Выборы состоятся 20 сентября.

Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, — говорится в указе.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что предстоящие выборы должны стать ключевой точкой стабильности и дальнейшего усиления России. Она подчеркнула, что обеспечение общественно-политического баланса в ходе голосования является сейчас главной задачей для ее ведомства.

До этого сообщалось, что голосование на выборах в Государственную думу, вероятно, будет длиться три дня. По словам Памфиловой, избирателям такой формат удобнее и они сами об этом просили. Сроки, в которые должны быть назначены выборы: для региональных — с 11 по 21 июня, в органы местного самоуправления — с 21 июня по 1 июля.

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