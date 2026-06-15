Памфилова раскрыла главную задачу ЦИК в 2026 году Памфилова: выборы в 2026 году должны стать точкой стабильности и усиления России

Предстоящие в 2026 году выборы должны быть организованы и проведены так, чтобы они стали одной из ключевых точек стабильности и дальнейшего усиления России, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Обеспечение этого общественно-политического баланса является сейчас главной задачей для всего состава ЦИК, передает РИА Новости.

Хочу пожелать всем нам успехов, чтобы выборы прошли так, чтобы они стали одной из точек стабильности и усиления России. Вот наша основная задача, в копилку к нашей грядущей победе, — сказала Памфилова.

До этого сообщалось, что голосование на выборах в Государственную думу, вероятно, будет длиться три дня. По словам Памфиловой, избирателям такой формат удобнее, и они сами об этом просили. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдет с 1 по 21 июня, для региональных кампаний — с 11 по 21 июня, а в органы местного самоуправления — с 21 июня по 1 июля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы в Государственную думу — это важнейшее внутриполитическое событие для России Глава государства напомнил, что голосование в Госдуму пройдет в сентябре.