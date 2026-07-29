Адвокат Дурова оценил возможность его экстрадиции в Россию

Франция не экстрадирует основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Россию на основании обвинений ФСБ, сказал в беседе с РИА Новости адвокат Филипп де Вель. Он напомнил, что у предпринимателя есть французское гражданство, что защищает его от выдачи в иностранные государства.

Одного российского «красного уведомления» (Red Notice. — NEWS.ru) недостаточно. Оно должно пройти через французское бюро Интерпола, а также через взаимодействие с Россией. Необходимо, чтобы Интерпол опубликовал такое уведомление, — заявил юрист.

Ранее юрист Илья Русяев отметил, что Объединенные Арабские Эмираты могут теоретически выдать Дурова России. По его словам, решение будет зависеть от политической воли местных властей. Гражданство ОАЭ у предпринимателя может помешать экстрадиции.

Кроме этого, первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа призвал руководство Telegram сесть за стол переговоров с Россией. Он напомнил, что у Дурова есть крупный опыт работы с различными государствами и спецслужбами.