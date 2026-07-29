Двух подозревамых в пропаже россиян в Таиланде объявили в розыск Полиция Паттайи разыскивает двух людей, причастных к пропаже россиян в Таиланде

Полиция Паттайи приступила к розыску двух тайцев Понга и Тхонга, подозреваемых в причастности к пропаже брата и сестры Романа и Дианы Назимовых, сообщила в беседе с РИА Новости лидер группы российских волонтеров Светлана Шерстобоева. Их видели рядом с местом, где нашли закопанный мопед исчезнувших россиян.

Полиция Паттайи сейчас разыскивает тайца, местного жителя по имени Понг, он же Тхану Кэттхонг, и его предполагаемого соучастника, тоже тайца, Тхонга. Этих людей видели местные жители в лесу недалеко от места, где потом нашли закопанный мотоцикл пропавших Дианы и Романа, — заявила волонтер.

По ее словам, правоохранители пока не нашли никого из подозреваемых. Они не обнаружили никого дома у Тхонга. В то же время сестра фигуранта дела рассказала, что ее брат вместе с Понгом были недолго дома. Один из них был одет в форму полицейского, имел при себе огнестрельное оружие и был весь в грязи и земле.

Ранее стало известно, что мопед Назимовых обнаружили в Таиланде. На нем пропавшие россияне передвигались перед исчезновением. Транспортное средство оказалось сильно поврежденным.