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23 июня 2026 в 09:51

«Ужасное соглашение»: Джонсона назвали виновником зависимости Лондона от ЕС

Политик Кертен: Джонсон подписал ужасное соглашение по выходу Британии из ЕС

Борис Джонсон Борис Джонсон Фото: Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Великобритания спустя 10 лет после референдума о выходе из Европейского союза не достигла полной независимости, сообщил РИА Новости лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен. Политик заявил, что бывший премьер-министр Борис Джонсон в ходе завершения процесса Brexit подписал «ужасное соглашение».

Кертен отметил, что соглашение существенно ограничило права Лондона на рыболовство в собственных территориальных водах, а также привело к появлению торговых барьеров в Ирландском море. В результате Северная Ирландия фактически сохранила доступ к единому рынку Евросоюза, а на товары, поступающие туда из Англии, Уэльса и Шотландии, продолжают распространяться таможенные нормы ЕС, добавил собеседник.

К сожалению, мы еще не в полной мере получили преимущества, которые Brexit мог бы принести нашей стране. Есть нерешенные вопросы, с которыми необходимо разобраться, чтобы мы получили полную независимость и полный суверенитет, — сообщил он.

Ранее первые министры трех регионов Великобритании обрушились с критикой на центральное правительство после решения Кира Стармера покинуть пост премьер-министра. Главы правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили о хаосе в Вестминстере, потребовали пересмотра отношений с Лондоном и даже заговорили о независимости.

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