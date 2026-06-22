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22 июня 2026 в 18:44

Главы регионов Британии заявили о хаосе после отставки Стармера

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Michael Baucher/ Keystone Press Agency/Global Look Press
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Первые министры трех регионов Великобритании на своих страницах в соцсети X обрушились с критикой на центральное правительство после решения Кира Стармера покинуть пост премьер-министра. Главы правительств Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии заявили о хаосе в Вестминстере, потребовали пересмотра отношений с Лондоном и даже заговорили о независимости.

Хаос <...> затрудняет коммуникацию с Уэльсом, в которой он нуждается. Его преемник должен установить новые отношения с Уэльсом — с акцентом на расширение полномочий, справедливое финансирование и уважение к нашему мандату, — отметил первый министр Уэльса Рин ап Йорверт.

Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил считает, что следует отделиться от Соединенного Королевства. По ее мнению, разрыв связей с Великобританией улучшит будущее ирландского народа. Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что регион может решить проблему с ростом цен на продукты питания и электроэнергию только после обретения независимости.

Ранее политолог Иван Мезюхо оценил перспективы потенциального преемника Кира Стармера Энди Бернэма, отметив, что тот ничем не лучше уходящего премьера. Эксперт выразил сомнение в способности Бернэма вывести Великобританию из экономического кризиса и не исключил, что президент США Дональд Трамп будет относиться к нему так же пренебрежительно, как и к Стармеру.

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