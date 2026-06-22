Экс-политика признали виновным в 18 сексуальных преступлениях

Королевский суд города Ньюри признал бывшего лидера Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Джеффри Дональдсона виновным по 18 эпизодам сексуальных преступлений, сообщает The Independent. Жюри присяжных установило вину политика в одном эпизоде изнасилования, 13 эпизодах непристойного поведения и четырех эпизодах грубой непристойности в отношении двух женщин.

Судья Пол Рамзи заявил, что Дональдсона ждет длительное тюремное заключение. Политика отправили под стражу до вынесения итогового приговора.

Преступления, в которых обвинили 63-летнего политика, были совершены в период с 1985 по 2008 год. Жена подсудимого Элеонора Дональдсон также признана причастной к деяниям супруга в качестве пособницы, однако по причинам проблем со здоровьем она пропустила суд.

Текущий лидер ДЮП Гэвин Робинсон приветствовал вердикт и присоединился к призывам лишить Дональдсона рыцарского титула, который тот получил в 2016 году. Повторное слушание по делу назначено на 11 сентября, а предварительное по вынесению приговора — на 25 сентября. Также политик будет включен в реестр сексуальных преступников.

Ранее суд в Индии приговорил учителя к 20 годам лишения свободы за систематическое сексуальное насилие над собственной ученицей. По данным полиции, педагог добавлял в ее пищу наркотические вещества, а затем снимал изнасилования на видео, чтобы в дальнейшем шантажировать пострадавшую.