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21 июня 2026 в 18:21

Учителя «закрыли» на 20 лет за накачку наркотиками и изнасилование ученицы

Учитель получил 20 лет после изнасилования и шантажа школьницы в Индии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Суд вынес приговор жителю Индии в виде 20 лет лишения свободы за систематическое насилие над собственной ученицей, которое длилось на протяжении нескольких лет, сообщает издание The Times of India. Мужчина, работавший в местной школе, начал проводить дополнительные занятия с несовершеннолетней ученицей в его доме в 2019 году.

По информации полиции, педагог добавлял в пищу школьницы наркотические вещества, а затем, воспользовавшись ее состоянием, совершил изнасилование. Он снял этот процесс на видео и впоследствии использовал запись для шантажа девушки.

Пострадавшая не сообщала о продолжающемся насилии, опасаясь распространения видеоматериала и угроз со стороны мужчины в адрес ее семьи. Учитель неоднократно совершал нападения на девушку в уединенных местах.

Ранее Ленинский районный суд Красноярска приговорил отчима малолетней падчерицы к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование, истязание и угрозу убийством на протяжении более двух лет. Мужчина также был отправлен на принудительное лечение к психиатру по месту отбывания наказания.

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изнасилования
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Учителя «закрыли» на 20 лет за накачку наркотиками и изнасилование ученицы
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