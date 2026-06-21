Учителя «закрыли» на 20 лет за накачку наркотиками и изнасилование ученицы

Учителя «закрыли» на 20 лет за накачку наркотиками и изнасилование ученицы Учитель получил 20 лет после изнасилования и шантажа школьницы в Индии

Суд вынес приговор жителю Индии в виде 20 лет лишения свободы за систематическое насилие над собственной ученицей, которое длилось на протяжении нескольких лет, сообщает издание The Times of India. Мужчина, работавший в местной школе, начал проводить дополнительные занятия с несовершеннолетней ученицей в его доме в 2019 году.

По информации полиции, педагог добавлял в пищу школьницы наркотические вещества, а затем, воспользовавшись ее состоянием, совершил изнасилование. Он снял этот процесс на видео и впоследствии использовал запись для шантажа девушки.

Пострадавшая не сообщала о продолжающемся насилии, опасаясь распространения видеоматериала и угроз со стороны мужчины в адрес ее семьи. Учитель неоднократно совершал нападения на девушку в уединенных местах.

Ранее Ленинский районный суд Красноярска приговорил отчима малолетней падчерицы к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование, истязание и угрозу убийством на протяжении более двух лет. Мужчина также был отправлен на принудительное лечение к психиатру по месту отбывания наказания.