Песня Высоцкого неожиданно прозвучала на европейском радио Песня Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» заиграла в эфире радио в Шотландии

Песня Владимира Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» прозвучала в эфире шотландского радио 3TFM, сообщил радиоведущий Эл Маккей в соцсетях. Там он опубликовал плейлист передачи Real Mckay. Наряду с Высоцким в передаче прозвучали песни Клиффа Ричарда, Пола Маккартни, Мелиссы Этеридж и групп Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.

Владимир Высоцкий. Баллада о вольных стрелках, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску Владимиру Высоцкому демонтировали с фасада дома на улице Гегечкори в Кременчуге. По его словам, решение приняли местная комиссия по топонимике и исполком горсовета. Табличка была установлена на доме, где Высоцкий останавливался во время гастролей в 1975 году.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что русская культура покорила Европу глубинными смыслами, а не эпатажем. По ее словам, творчество российских авторов захватывало внутренними вызовами, которые люди ставили сами перед собой. В качестве примера успеха русской культуры дипломат привела «Русские сезоны» Сергея Дягилева.