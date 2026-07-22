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22 июля 2026 в 12:50

Песня Высоцкого неожиданно прозвучала на европейском радио

Песня Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» заиграла в эфире радио в Шотландии

Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press
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Песня Владимира Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» прозвучала в эфире шотландского радио 3TFM, сообщил радиоведущий Эл Маккей в соцсетях. Там он опубликовал плейлист передачи Real Mckay. Наряду с Высоцким в передаче прозвучали песни Клиффа Ричарда, Пола Маккартни, Мелиссы Этеридж и групп Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.

Владимир Высоцкий. Баллада о вольных стрелках, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску Владимиру Высоцкому демонтировали с фасада дома на улице Гегечкори в Кременчуге. По его словам, решение приняли местная комиссия по топонимике и исполком горсовета. Табличка была установлена на доме, где Высоцкий останавливался во время гастролей в 1975 году.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что русская культура покорила Европу глубинными смыслами, а не эпатажем. По ее словам, творчество российских авторов захватывало внутренними вызовами, которые люди ставили сами перед собой. В качестве примера успеха русской культуры дипломат привела «Русские сезоны» Сергея Дягилева.

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Владимир Высоцкий
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