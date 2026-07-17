«Глубинные смыслы»: Захарова рассказала о достоинствах русской культуры

Русская культура покорила Европу глубинными смыслами, а не эпатажем, сказала представитель МИД России Мария Захарова на сессии «Технологии, ценности и смыслы как фундамент глобальной конкуренции» в рамках Российской креативной недели. По ее словам, творчество российских авторов захватывало внутренними вызовами, которые люди ставили сами перед собой. Трансляцию сессии опубликовали на странице федерального мероприятия во «ВКонтакте».

Это было не про эпатаж и желание сыграть на какой-то скандальности. Это были глубинные смыслы, которые прошли через момент неприятия, непонимания и вылились в овацию. Не эпатажностью брали, а брали вызовами внутренними, которые человек ставил сам перед собой, — заявила Захарова.

В качестве примера успеха русской культуры она привела «Русские сезоны» Сергея Дягилева. По ее словам, он в начале XX века привез в Париж то, что в культурной столице мира того периода еще не видели. Захарова напомнила, что Дягилев поставил очень высокую планку.

Ранее Актер Игорь Жижикин заявил о сохранении связи между российскими артистами и американской киноиндустрией. По его словам, русские актеры все еще востребованы.