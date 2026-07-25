Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 июля 2026 года

25 июля 2026 года — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 июля 2026 года

На 25 июля — 206-й день 2026 года — выпадают торжества работников правоохранительных органов у нас в стране. Приметы советуют обратить внимание на свое здоровье и внешность. А поклонники советского кино вспоминают творчество Владимира Высоцкого. Рассказываем об этих и других интересных мероприятиях 25 июля 2026 года: какой праздник справляют испанцы, белорусы и другие иностранцы, кого поздравить с днем ангела, каких христианских мучеников стоит вспомнить.

День следователей и речной полиции — праздник 25 июля в России

На 25 июля 2026 года установлены праздники работников сразу двух важных российских правоохранительных служб: органов следствия и речной полиции. Расскажем об этих интересных торжествах.

Речную полицию как отдел органов правопорядка придумал Александр II. По задумке царя, ее сотрудники должны были следить за порядком на реках и каналах тогдашней столицы — Петербурга.

Официального торжества у работников речной полиции нет. Но неофициально они справляют праздник 25 июля. Совет народных комиссаров организовал подобную службу в Советской России как раз в эту дату в 1918 году.

А вот День сотрудника органов следствия — официально утвержденный у нас в государстве праздник. 25 июля его начали отмечать только с 2013 года. Тогда вспомнили еще один важный закон прошлого. Более 100 назад Петр I создал один из ранних подобных органов — следственную канцелярию.

День следователей и речной полиции — праздник 25 июля в России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные праздники 25 июля 2026 года

Какой праздник выпал на 25 июля? Славяне-язычники в древности выбирали жертву для бога Перуна, покровителя всех воинов. В Латинской Америке и государствах Карибского бассейна сегодня свое торжество справляют афроамериканки и темнокожие жительницы этих государств. День призван напомнить о том, сколько притеснений пережили предки этих людей, обратить внимание на проблемы дискриминации.

Все поклонники Владимира Высоцкого традиционно вспоминают музыканта, актера и писателя 25 июля. Знаменитый артист умер в эту дату в 1985 году в Москве.

Вот какой праздник 25 июля справляют иностранцы:

День конституции в Пуэрто-Рико;

День региона Гуанакасте в Коста-Рике — жители проголосовали за выход из состава Никарагуа и присоединение их региона к Коста-Рике еще в 1824 году;

День региона Галисия в Испании;

День пожарных в Республике Беларусь;

День бахаи на Ямайке — течение бахаи придумал Бахаулла, иранский религиозный деятель.

Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета, 1970 год Фото: Мирослав Муразов/ РИА Новости

Народный праздник 25 июля в России — Прокл Плакальщик

Верующие 25 июля 2026 года чтят сразу двух святых — Прокла и Илария. Эти мученики жили во II веке нашей эры. Они пострадали от притеснений со стороны властей Римской империи.

Прокл и Иларий жили во времена царствования императора Траяна. Этого правителя называют одним из лучших в истории Рима. Как гласит одна легенда, римский папа, живший в Средние века, очень горевал из-за того, что мудрый и справедливый Траян был язычником. Он начал молиться и даже расплакался. И тогда, по преданиям, Бог либо даровал императору новую жизнь, чтобы тот крестился, либо освободил его от мук в аду.

Прокл пострадал от действий одного из высокопоставленных языческих чиновников — некоего Максима. Тот сначала потребовал святого отречься от религии, а когда этого не произошло, заставил Прокла бежать за своей колесницей. Из-за молитвы мученика колесница остановилась и словно окаменела. Посрамленный Максим жестоко казнил Прокла.

Перед самой расправой к Проклу пришел его племянник Иларий, который тоже исповедовал христианство. Язычники схватили его и тоже казнили.

Прокла и Илария славяне просили о здоровье. По преданиям, святой Прокл получил свое прозвище у крестьян из-за обилия рос 25 июля. Считалось, что роса в этот день может исцелить многие болезни, снять сглазы. А девушкам она и вовсе дарует красоту. Поэтому крестьяне умывались росой сами и советовали делать то же детям.

Народный праздник 25 июля в России — Прокл Плакальщик Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что можно и нельзя делать 25 июля 2026 года

Крестьяне старались убрать поля до 25 июля: они верили, что потом сено может промокнуть из-за обилия влаги и даже сгнить. Роса в этот летний день была полезна знахарям, но вредна работникам сельского хозяйства.

Какие еще приметы связаны с датой 25 июля 2026 года? Рассказываем, от чего лучше воздержаться:

ремонтировать сломавшиеся вещи — все равно починка будет неудачной;

рыдать — будет много слез весь год;

спорить, ссориться и ругаться — только умножишь негатив;

принимать гостинцы, есть за чужой счет — заберешь себе проблемы накормившего;

рукодельничать — вышивка не заладится.

Что нельзя делать 25 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вместо этого поверья советуют задуматься о здоровье и внешности, заняться уходом за собой. Еще в этот день хорошо заключать сделки, совершать важные покупки и решать, куда вложить средства.

Осталось разобраться в погодных приметах на 25 июля. Вот во что верили наши предки:

нет тумана и росы ночью и поутру — к несчастьям;

обилие росы — к погожим дням;

уже можно собирать грибы в лесу — жара не будет стоять долго;

громко шумят мыши — к повышению температуры;

пчелы громко жужжат — к засухе.

Приметы на 25 июля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интересные факты про 25 июля

На 25 июля в разные эпохи выпали важные исторические события. Какие? Рассказываем:

1261 — греки отвоевали у крестоносцев Константинополь, пала Латинская империя;

1708 — гетман Мазепа казнил Василия Кочубея;

1710 — власти Риги присягали Петру I;

1826 — казнь декабристов в Петербурге;

1895 — поженились Пьер Кюри и Мария Склодовская;

1943 — в Италии переворот, смещен Бенито Муссолини;

1947 — стартовал первый фестиваль молодежи и студентов в Праге;

1959 — оттепель в СССР, открылась Американская национальная выставка;

1978 — в США родился первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО;

1984 — женщина впервые вышла в открытый космос, это сделала советский космонавт Светлана Савицкая;

1992 — стартовала летняя Олимпиада в Барселоне.

Памятные даты 25 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

25 июля появились на свет художник Борис Иогансон, убийца эрцгерцога Франца Фердинанда Гаврило Принцип, британский премьер-министр Артур Бальфур, писатель, актер и режиссер Василий Шукшин, гитарист Терстон Мур, актриса Наталья Бочкарева.

Именины 25 июля

Осталось вспомнить последние праздники 25 июля 2026 года. В этот летний день с именинами поздравляем:

Федора (и Феодора);

Арсения;

Симона;

Ивана (и Иоанна);

Михаила;

Марию;

Веронику;

Гавриила;

Антона (и Антония).

Из нашего материала вы узнали, какой праздник справляют 25 июля 2026 года в России, иных странах. Народные поверья рекомендуют, как следует умыться, поухаживать за своей кожей и позаботиться о здоровье. А еще сегодня можно поздравить знакомых, которые работают в органах правопорядка.

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