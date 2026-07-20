Пенсионерка пришла в больницу на плановое обследование и умерла без ноги

Пенсионерка пришла в больницу на плановое обследование и умерла без ноги В Шотландии 67-летняя женщина умерла после обследования из-за септического шока

Эрна Макгиннесс из Шотландии легла на плановое обследование в больницу, а в итоге ей ампутировали ногу, после чего она скончалась, сообщает издание The Sun. Причиной смерти 67-летней пенсионерки назван септический шок.

Известно, что в 2020 году женщина поступила в Университетскую больницу королевы Елизаветы на плановое обследование с подозрением на кисту на ноге, однако из-за халатности врачей женщине пришлось ампутировать ногу. Причиной стало заражение крови из-за нестерильных ножниц.

Ее дочь, 36-летняя Айлин, утверждает, что после этого женщина оказалась прикованной к постели. Именно это и послужило причиной дальнейшего ухудшения здоровья.

Семья Макгиннесс обратилась в суд, и в 2025 году Национальная служба здравоохранения предложила урегулировать иск в досудебном порядке. Однако Айлин отметила, что ее мать приехала в больницу на МРТ, а врач решил сразу проводить операцию без обследования.

Ранее на Галапагосских островах на австрийскую туристку Элизабет напала акула. После инцидента врачи ампутировали правую голень женщины. Свое 30-летие она встретила в больнице, обучаясь ходить с протезом. Случай произошел во время прогулки с гидом на острове Санта-Фе.