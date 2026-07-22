Простуда обернулась для полуторагодовалой девочки ампутацией ног

В США врачам пришлось ампутировать полуторагодовалой Мэди Лоден обе ноги из-за осложнений простуды, пишет Daily Mail. Мать девочки Кори рассказала, что у ребенка поднялась высокая температура, а губы и ступни приобрели багровый оттенок. Женщина вызвала скорую помощь, и девочку доставили в больницу, где она уже была без сознания и не реагировала на действия медиков.

Врачи установили, что у Мэди развился септический шок из-за редкого расстройства свертываемости крови, известного как ДВС-синдром. Сердце девочки начало увеличиваться в размерах. В ходе операции хирурги обнаружили у нее аспление — состояние, при котором селезенка отсутствует или не функционирует должным образом. Это осложнение затрудняет борьбу организма с инфекциями, включая ОРВИ и грипп.

Благодаря усилиям медиков девочка выжила, однако ей пришлось ампутировать обе ноги. Тем не менее, по словам Кори, сейчас Мэди чувствует себя значительно лучше и уже научилась передвигаться на протезах.

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