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22 июля 2026 в 11:47

Простуда обернулась для полуторагодовалой девочки ампутацией ног

Ребенку в США ампутировали ноги из-за осложнений ОРВИ

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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В США врачам пришлось ампутировать полуторагодовалой Мэди Лоден обе ноги из-за осложнений простуды, пишет Daily Mail. Мать девочки Кори рассказала, что у ребенка поднялась высокая температура, а губы и ступни приобрели багровый оттенок. Женщина вызвала скорую помощь, и девочку доставили в больницу, где она уже была без сознания и не реагировала на действия медиков.

Врачи установили, что у Мэди развился септический шок из-за редкого расстройства свертываемости крови, известного как ДВС-синдром. Сердце девочки начало увеличиваться в размерах. В ходе операции хирурги обнаружили у нее аспление — состояние, при котором селезенка отсутствует или не функционирует должным образом. Это осложнение затрудняет борьбу организма с инфекциями, включая ОРВИ и грипп.

Благодаря усилиям медиков девочка выжила, однако ей пришлось ампутировать обе ноги. Тем не менее, по словам Кори, сейчас Мэди чувствует себя значительно лучше и уже научилась передвигаться на протезах.

Ранее жительница США Рашель Чапман осталась парализованной после того, как подруга толкнула ее в бассейн на девичнике. Американка ударилась головой о дно и сломала шейные позвонки. По ее словам, сразу после удара она потеряла чувствительность ниже груди.

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