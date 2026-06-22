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22 июня 2026 в 11:57

Девушка оказалась прикована к инвалидному креслу после «‎шутки» подруги

Жительница США осталась парализованной из-за подруги, толкнувшей ее в бассейн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница США Рашель Чапман осталась парализованной после того, как подруга толкнула ее в бассейн на девичнике, пишет LADBible. Американка ударилась головой о дно и сломала шейные позвонки. По ее словам, сразу после удара она потеряла чувствительность ниже груди.

Пострадавшую срочно госпитализировали, и она провела 10 дней в отделении интенсивной терапии, после чего начался длительный процесс реабилитации, занявший несколько месяцев. Из-за полученной травмы свадьбу пришлось отложить.

Вместо медового месяца Рашель со своим женихом Крисом столкнулись с длительным лечением и медицинскими расходами. Несмотря на произошедшее, она не стала обвинять свою подругу. Женщины продолжали поддерживать отношения, однако спустя несколько лет Рашель призналась, что их дружба постепенно сошла на нет. После рождения дочери она окончательно прекратила общение с подругой. Сегодня Рашель рассказывает о жизни людей с инвалидностью в социальных сетях и занимается адаптивным спортом.

Ранее американский телеканал АВС со ссылкой на полицию города сообщал, что неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по толпе в Чикаго. По данным СМИ, не менее 13 человек пострадали.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фэрфилд в штате Калифорния. Трагедия произошла в средней школе Сем Йето.

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