Зеленский бросил вызов Трампу: почему он осмелел и отказался от мира

Зеленский бросил вызов Трампу: почему он осмелел и отказался от мира

В Турции состоялся саммит НАТО, на котором прошла встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. При этом The New York Post сообщает, что накануне события Киев отверг план мирного урегулирования из 28 пунктов, предложенный Вашингтоном. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: в отношениях Украины и Штатов сохраняется серьезный кризис. Почему Зеленский внезапно «осмелел» и пошел наперекор Белому дому — в материале NEWS.ru.

Что Украина сказала о плане Трампа

Газета NYP со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Украина в преддверии саммита НАТО в Анкаре отказалась от выполнения мирного плана Трампа, предложенного в конце прошлого года. По данным издания, теперь Киев стремится убедить американскую сторону, будто обладает «ключевым рычагом влияния» в конфликте и хочет добиться более выгодного для себя соглашения.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью газете заявила, что прекращение огня «не обязательно должно быть результатом бесконечных дебатов по одному мирному плану». По ее словам, существуют и иные пути решения проблемы. Еще один неназванный собеседник издания считает, что для остановки боевых действия Киеву и его партнерам стоит сделать акцент на «новых тактиках давления» и заставить Москву «пересмотреть свою позицию».

Политолог-американист Юрий Светов в беседе с NEWS.ru предположил, что бравада украинских властей может быть связана с появлением некоего «козыря» на руках у Киева. Предоставить его могли власти ЕС, полагает эксперт.

«Начиная со знаменитой сцены в Белом доме, Владимир Зеленский не понес за свое дерзкое поведение по отношению к Западу никакого наказания. Раз это продолжается, значит, у него есть что-то, что позволяет пренебрегать требованиями Трампа», — отметил он.

Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Что за план предложил Трамп

Полное содержание предложений Трампа по урегулированию украинского конфликта впервые было обнародовано в ноябре 2025 года. Документ из 28 пунктов официально передали российской стороне, что подтверждал президент РФ Владимир Путин.

Согласно содержанию плана, Крым, а также Донецкая и Луганская народные республики «должны получить международное признание как российские регионы». Остальные территории, которые вошли в состав РФ — Херсонскую и Запорожскую области, — Вашингтон «предложил разделить по линии соприкосновения войск».

Еще один пункт документа гласит, что Украина должна закрепить в своей конституции безъядерный статус и отказ от вступления в НАТО. Североатлантический альянс в свою очередь внесет в собственные уставы положения об отказе принять республику в свои ряды в будущем и не размещать войска на ее территории. Также план обязывает РФ законодательно утвердить «политику ненападения» не только на Украину, но и на Европу.

Наконец, в соответствии с планом Киев должен взять на себя обязательства по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств и отвергнуть любую нацистскую идеологию и деятельность.

Вскоре после публикации план резко раскритиковали в ЕС. РФ же допускала, что некоторые предложения Трампа могут лечь в основу окончательного мирного урегулирования, хотя Украина, как подчеркивал Путин, выступает против. Зеленский в декабре рассказал о сокращении проекта мирного соглашения до 20 пунктов. По его словам, из документа якобы убрали положения, которые Киев счел неприемлемыми, в частности он категорически отверг возможность территориальных уступок.

По мнению политолога-международника Геворга Мирзаяна, Вашингтон воспринимает отказы Зеленского от предложений Трампа как вызов. То же самое, по словам собеседника NEWS.ru, касается и позиции тех, кто поддерживает Киев, — европейцев.

Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

«В Вашингтоне понимают: Зеленский никогда бы не позволил себе хамить и отвергать просьбы, если бы не чувствовал за спиной поддержку Европы. И это еще один минус в копилку отношений Трампа с ЕС после того, как Брюссель уже подставил США, отказавшись поддержать операцию против Ирана», — объяснил эксперт.

Что Трамп пообещал Украине

На полях саммита НАТО Трамп встретился с Зеленским и заявил, что за последние недели в украинском урегулировании был достигнут хороший прогресс. Он выразил мнение, что обе стороны конфликта хотят прекращения боевых действий, но отказался называть конкретные сроки достижения соглашения.

При этом американский лидер намекнул на готовность передать Киеву лицензию на выпуск ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и не исключил, что США в случае необходимости закроют небо над Украиной. В то же время вопрос с гарантиями безопасности для республики он отдал на откуп ЕС: по словам Трампа, европейские страны будут следить за соблюдением мира в регионе, а Вашингтон «окажет поддержку».

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru усмотрел в обещаниях Трампа Киеву хитрость. По его мнению, США не позволят разместить производство Patriot на украинской территории даже в случае передачи лицензии.

«Ключевые элементы этой ракеты будут поставляться из США. <…> Лицензионное производство, вероятнее всего, будет вывезено за пределы Украины. Массовому западному потребителю покажут какой-нибудь небольшой цех, который приведут в отличное идеальное состояние. И скажут, что на территории Украины собираются ракеты Patriot. Это будет, в общем-то, маскировка для того, чтобы реальное производство находилось в относительной безопасности от российских ударов», — предположил он.

ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет дальше

Американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что, несмотря на «примирительные» заявления Трампа, в отношениях США и Украины сохраняется серьезный кризис.

«В администрации Трампа преобладает скептическое отношение как конкретно к Зеленскому, так и в целом к нынешнему руководству Украины», — сказал он.

Однако обрубать помощь Киеву Вашингтон, по его мнению, не планирует. Тем не менее Трамп наверняка постарается отодвинуть эту тему в своей повестке на второй план.

«Штаты продолжают играть роль в координации ударов дронами по территории России, включая доступ к Starlink. Однако прямых денежных вливаний или крупных поставок вооружений от них для Украины в ближайшее время не предвидится», — считает Дудаков.

В целом, полагает эксперт, активность Трампа на украинском треке заметно снизилась — вместо этого президент США пытается сместить фокус на более приоритетные для себя направления. В первую очередь речь идет о ситуации на Ближнем Востоке и конфликте с Ираном.

Мирзаян в свою очередь предположил, что американский лидер попытается сделать хорошую мину при плохой игре и потребовать больше «бонусов» от России. Он уже анонсировал звонок Владимиру Путину после своего участия в саммите.

«Трамп хочет представить дело так, будто проблема не в отказе Зеленского от его предложений, а в недостаточных бонусах со стороны России для США. Мол, если вы дадите мне больше, я сильнее надавлю на Киев. Но Москва в эту игру вступать не станет, так как прекрасно понимает: американский президент блефует и просто не может сейчас продавить Киев», — заключил политолог.

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