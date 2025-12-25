«Ультиматум, помноженный на торг»: что не так с «мирным планом» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал содержание мирного плана, который Киев обсуждает с США. Документ включает пункты о вступлении республики в Евросоюз, фиксированной численности ВСУ в мирное время, гарантиях безопасности от Запада и территориальном контроле. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что проект соглашения вызывает немало вопросов и противоречит требованиям РФ, о которых Киев прекрасно осведомлен. Есть ли перспективы у плана Зеленского на самом деле — в материале NEWS.ru.

Какой план озвучил Зеленский

Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана в среду, 24 декабря. В документе, обсуждаемом с США, подтверждается суверенитет и безъядерный статус Украины, предлагается заключить соглашения о ненападении между Москвой и Киевом, а также предоставить украинской стороне гарантии безопасности по примеру статьи 5 Устава НАТО.

Кроме того, план предусматривает вступление Украины в ЕС в фиксированный срок, подписание ее соглашения о свободной торговле с США, создание фондов для восстановления украинских территорий. Цель последнего пункта — привлечь $800 млрд за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов.

В план также вошли требования об обмене пленными по формуле «всех на всех», демилитаризации Кинбурнской косы, свободном использовании Украиной реки Днепр и Черного моря и проведении выборов президента страны как можно скорее после заключения договора.

В Кремле пока не комментировали такой вариант мирного плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о своих прежних заявлениях: ранее он называл нецелесообразным «общение через средства массовой информации» по этой теме.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с NEWS.ru назвал представленный Зеленским документ набором ультиматумов, помноженных на торг. Парламентарий сомневается, что Киев мог в действительности обсуждать этот план с США.

«Глава киевского режима публикует план через СМИ, желая создать информационную шумиху и попытаться повлиять на ход переговоров, потому что условия этого плана противоречат ситуации, сложившейся в рамках украинского конфликта. Но для киевского режима важно продемонстрировать, что Зеленский якобы хочет мира, а его заведомо нежизнеспособный план отвергли», — полагает он.

Какие спорные пункты есть в мирном плане Зеленского

В документе, представленном Зеленским, прописано несколько пунктов, по которым у участников переговорного процесса пока нет компромисса. Один из них касается контроля над Запорожской АЭС. США предлагают трехстороннее управление станцией, в котором Вашингтон выступит главным менеджером. Киев настаивает, чтобы руководство объектом осуществлялось по формуле 50 на 50 без участия России.

Самым сложным Зеленский назвал пункт о контроле над территориями. В плане предлагается обязать Россию вывести войска из Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Николаевской областей. В республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях контроль хотят закрепить по той линии, которая будет актуальна на момент подписания соглашения.

США предлагают компромисс в виде создания свободной экономической зоны. Однако Зеленский считает, что такое предложение можно принять только через референдум, а в этом случае на обсуждение нужно выносить весь документ.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что отдельные пункты плана Зеленского неприемлемы для России — и Киев прекрасно об этом знает.

«Зеленский лелеет надежду сохранить 800-тысячную армию и гарантии безопасности от НАТО, причем такие же, что предполагаются для участников Альянса. Он хочет вступить в ЕС и владеть ЗАЭС пополам с американцами. Нам же предлагается отойти из областей, которые не значатся в российской Конституции, и удовлетвориться невнятными обещаниями Зеленского проводить в украинских школах уроки толерантности — это, видимо, взамен избавления от нацизма», — заметил он.

Какие перспективы у нового мирного плана

Газета The Washington Post обратила внимание, что в новом проекте мирного соглашения Киев впервые объявил о готовности к выводу войск из Донбасса. По мнению авторов материала, это первый шаг к какому-либо компромиссу по территориальному вопросу.

«Украина по-прежнему выступает против идеи принудительного вывода войск с востока страны, но рассмотрит такую ​​возможность, если Россия поступит аналогичным образом. Цель состоит в создании свободной экономической зоны, не контролируемой ни одной из военных структур», — гласит заметка.

Однако Журавлев сомневается в готовности Киева к уступкам. По его словам, украинское руководство блефует, зная, что РФ не пойдет на попятную в принципиальных для себя вопросах.

«Зеленский поступает по проверенной схеме — предлагает то, что заведомо неприемлемо, чтобы потом рассказывать всем, как стремился к миру, а Россия этому помешала. Наши предложения мы пишем прямо сейчас на поле боя, отвоевывая русские земли, которые, уверен, уже никогда не вернутся Украине», — подчеркнул депутат.

Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Слуцкий заявил NEWS.ru, что Россия продолжает настаивать на выполнении своих условий по урегулированию конфликта.

«Исходим из неоднократно озвученных требований российской стороны по денацификации, соблюдению прав русских и православных, признанию территориальных реалий, безъядерному и внеблоковому статусу Украины, соблюдению „духа Анкориджа“ и базовых условий для обеспечения национальных интересов и безопасности России», — резюмировал он.

