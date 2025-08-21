Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 15:12

Названо возможное условие передачи Кинбурнской косы Украине

Военэксперт Кнутов: РФ может отдать Кинбурнскую косу при отсутствии угроз от ВСУ

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Россия может рассмотреть возможность передачи Украине Кинбурнской косы в случае подписания долгосрочного мирного договора и при отсутствии угроз со стороны ВСУ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, данный участок суши имеет критически важное оборонительное значение для безопасности Крымского полуострова.

Кинбурнская коса важна с точки зрения обороны Крыма. Она не позволяет противнику иметь свободный проход и ограничивает его передвижение. С точки зрения какого-то хозяйственного значения — на сегодняшний день оно нулевое. Если исходить из того, что подписывается мирное соглашение между Украиной и РФ на длительный срок и угрозы каких-то боевых действий не будет, то передача территории какого-то серьезного значения для нас не будет иметь. Но если мы исходим из того, что противник постоянно нарушает договоренности и соглашения, то, естественно, нужно всегда иметь какой-то запасной вариант, — пояснил Кнутов.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что морские порты в регионе будут восстановлены и начнут работать после заключения мирного соглашения. Он подчеркнул, что при этих же обстоятельствах запустят Каховскую плотину и Антоновский мост.

Кинбурнская коса
Украина
Россия
Крым
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
