В Госдуме заговорили о создании в России особого банка

В Госдуме обсуждают создание исламского банка, который могут открыть уже в 2026 году, сообщил депутат Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит ТАСС, Центробанк активно поддерживает инициативу.

Активно работаем над тем, чтобы в России был создан исламский банк. Работаем с представителями бизнеса, в том числе, которые представляют исламское население нашей страны, — заявил он.

При этом он обратился к руководству Татарстана, подчеркнув, что если найдутся желающие принять участие в формировании подобного банка, то он готов к сотрудничеству с ними. Он также проинформировал, что параллельно идут переговоры и с представителями арабских государств по данному проекту.

Исламские банки работают исключительно в рамках религиозных норм ислама (шариата). Это означает отказ от операций, предусматривающих начисление процентов, заключение договоров с элементами риска и неопределенности, а также запрет финансирования отраслей, противоречащих моральным принципам ислама: казино, производство алкоголя, табачных изделий, мясопереработка свиней, изготовление оружия и взрывчатых веществ. Основные формы взаимодействия клиентов с такими банками включают покупку товаров в лизинг, аренду активов с последующим выкупом и долевые инвестиции.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что допуск на рынок криптовалют инвесторов, не обладающих профессиональной квалификацией, требует предельной осторожности. Он указал, что цифровые активы сегодня применяются не только для инвестиций, но и для трансграничных переводов, что является важным фактором.