27 февраля 2026 в 07:30

Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздничные дни

Синоптик Позднякова: снегопадов в мартовские праздничные дни в Москве не будет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве не ожидается серьезных снегопадов в период мартовских праздничных дней, заявила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в дневные часы жителей столицы ожидает легкая оттепель.

Предварительно, существенных осадков в Москве 7–9 марта не ожидается. Скорее всего, это будут смешанные фазы, то есть небольшой мокрый снег с моросью. Температура в ночные часы будет слабоотрицательная, а днем также несущественная оттепель. То есть ни всплеска тепла, ни всплеска холода на предстоящие праздники на данный момент не прогнозируется. Что особенно радует, так это переменная облачность, то есть днем будет проявляться солнышко, что приятно для первых весенних праздничных дней, — поделилась Позднякова.

Ранее Росгидрометцентр предупредил, что в Санкт-Петербурге 26 и 27 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной стали сильный ветер, снегопады и ухудшение дорожных условий.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что высота сугробов в Москве достигла более 80 см. Это касается, в частности, метеостанции на Балчуге.

погода
Москва
Россия
синоптики
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
