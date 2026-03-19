19 марта 2026 в 14:19

В Австралии насчитали топлива на 37 дней

Запасов автомобильного топлива в Австралии хватит на 37 дней

Фото: Global Look Press
Стратегических запасов автомобильного топлива, которыми располагает Австралия, хватит на 37 дней, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в эфире радиостанции Triple M Hobart. По его словам, продолжительность войны на Ближнем Востоке влияет на масштаб ее последствий для глобальных цепочек поставок, цен на топливо и экономики этой части света в целом.

У нас есть запас бензина на 37 дней, и пока топливо продолжает поступать, восполняя этот запас, — отметил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

До этого экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не готов к преодолению таких кризисов, как война на Ближнем Востоке. По его словам, союз был создан для решения внутриевропейских проблем.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ближневосточные амбиции Трампа обрушили его рейтинг дома
Реабилитолог объяснил, зачем нужна разминка во время работы
Названа причина, почему Украина не хочет договариваться с Трампом
Опубликованы кадры с моментом удара по журналистам RT в Ливане
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 марта, фото, видео
На Международном транспортно-логистическом форуме обсудят цифровизацию
Президент Ирана может уйти в отставку из-за злости на КСИР
Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке
Что известно о новых деталях операции "Поток"
Возвращение «Склифосовского», кризис Цыганова: что смотреть на неделе
Сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся
Выяснились подробности личной жизни убитого в Ленобласти юноши
«Случайным назвать нельзя»: Захарова об ударе по журналистам RT в Ливане
В поселке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания
Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды
Врач назвала основную причину весенней хандры
Известного правозащитника-иноагента объявили в розыск
Россиянин попал на операционный стол со слоном и ферзем в заднем проходе
Иран устроил «огненный дождь» для стратегически важных объектов Израиля
Онищенко рассказал, какие вирусы сейчас преобладают в России
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
