Стратегических запасов автомобильного топлива, которыми располагает Австралия, хватит на 37 дней, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в эфире радиостанции Triple M Hobart. По его словам, продолжительность войны на Ближнем Востоке влияет на масштаб ее последствий для глобальных цепочек поставок, цен на топливо и экономики этой части света в целом.

У нас есть запас бензина на 37 дней, и пока топливо продолжает поступать, восполняя этот запас, — отметил он.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что не использующие российскую энергию страны подвергнутся естественному отбору. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами, мировые державы осознали эту необходимость для диверсификации энергетического портфеля.

До этого экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не готов к преодолению таких кризисов, как война на Ближнем Востоке. По его словам, союз был создан для решения внутриевропейских проблем.