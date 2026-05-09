День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 04:41

Австралия сократила поддержку Украине

Петраков заявил о снижении объема пожертвований Австралии Украине

Фото: Chu Chen/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Австралия постепенно сокращает объем выделяемой поддержки Киеву, рассказал РИА Новости посол России в Канберре Михаил Петраков. Однако власти продолжают активно взаимодействовать с украинской стороной, в том числе по вопросам обмена опытом по военной линии.

За последние полтора года поток пожертвований заметно сократился, — заявил дипломат.

По словам Петракова, официальная Канберра не делала заявлений о предоставлении новой военной помощи Украине с декабря 2025 года. При этом посол подчеркнул, что взаимодействие Австралии с украинской стороной сохраняется.

Продолжается активное взаимодействие Австралии с украинской стороной, в том числе в части обмена опытом по военной линии, — добавил он, отметив, что на Киев со стороны Австралии было потрачено $1,2 млрд.

Ранее венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фельди рассказал, что неспособность Европы контролировать действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении России может привести к политической изоляции ЕС. По его словам, при сохранении нынешнего курса европейские лидеры рискуют углубить собственные политические проблемы.

Мир
Австралия
Украина
Михаил Петраков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскритиковала запрет песен Победы в Германии
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.