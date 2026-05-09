Австралия постепенно сокращает объем выделяемой поддержки Киеву, рассказал РИА Новости посол России в Канберре Михаил Петраков. Однако власти продолжают активно взаимодействовать с украинской стороной, в том числе по вопросам обмена опытом по военной линии.

За последние полтора года поток пожертвований заметно сократился, — заявил дипломат.

По словам Петракова, официальная Канберра не делала заявлений о предоставлении новой военной помощи Украине с декабря 2025 года. При этом посол подчеркнул, что взаимодействие Австралии с украинской стороной сохраняется.

Продолжается активное взаимодействие Австралии с украинской стороной, в том числе в части обмена опытом по военной линии, — добавил он, отметив, что на Киев со стороны Австралии было потрачено $1,2 млрд.

Ранее венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фельди рассказал, что неспособность Европы контролировать действия президента Украины Владимира Зеленского в отношении России может привести к политической изоляции ЕС. По его словам, при сохранении нынешнего курса европейские лидеры рискуют углубить собственные политические проблемы.