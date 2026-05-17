Как реально сэкономить на бензине: топ-10 способов, которые работают

С наступлением теплого сезона россияне все больше путешествуют на личных автомобилях. Бензин превратился во внушительную статью семейных расходов. Можно ли сэкономить на топливе, какую манеру езды стоит освоить, чтобы заправляться реже, — в материале NEWS.ru.

Сколько сегодня стоит бензин

По данным Росстата, в первую неделю мая на наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 62,19 до 65,36 рубля, марки АИ-95 — от 68,00 до 74,36 рубля, марки АИ-98 и выше — от 91,98 до 98,57 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 63,66 до 65,07 рубля, марки АИ-95 — от 68,35 до 71,70 рубля, марки АИ-98 и выше — от 94,75 до 98,69 рубля за литр.

«За период с 28 апреля по 4 мая 2026 года изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 44 субъектах Российской Федерации, более всего — в Чеченской Республике (+1,6%). Снижение цен на бензин зафиксировано в Республике Ингушетия (−0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин составило +0,2% и 0,1% соответственно», — отмечается в еженедельном мониторинге Росстата.

Как сократить расход бензина

Существует целый ряд способов экономии топлива, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Влад Каталымов. «Первый совет — приобретать экономичные автомобили с наименьшей массой, обтекаемым кузовом и механической коробкой передач. Также важно следить за обслуживанием машины и регулярно проводить диагностику исправности всех датчиков», — сообщил собеседник NEWS.ru.

По его словам, следует проверять давление в шинах: нужное значение обычно указано на наклейке в проеме водительской двери.

«Необходимо избегать резких ускорений и динамичной езды, придерживаться равномерной скорости движения. Также не стоит возить лишний вес — постарайтесь убрать из машины все ненужное», — указал Каталымов.

По его оценке, заметно сэкономить можно, реже используя кондиционер во время движения. «Многие именно по причине экономии предпочитают устанавливать газобаллонное оборудование и передвигаться на метане или пропане», — добавил эксперт.

Что заменить в машине для экономии топлива

Если вы заметили, что у вашего автомобиля резко «повысился аппетит», не следует тянуть с его обслуживанием, посоветовал в разговоре с NEWS.ru руководитель одного из центров технического обслуживания Михаил Пальмов.

«Всегда своевременно заменяйте воздушный фильтр. Не секрет, что загрязненный фильтр ухудшает подачу воздуха в двигатель, что, в свою очередь, может увеличить расход топлива на 10%. Также следите за состоянием свечей зажигания. Изношенные свечи практически всегда приводят к неполному сгоранию топлива и увеличению его расхода», — пояснил специалист.

По его словам, необходимо регулярно проверять систему впрыска топлива, форсунки и датчики: «Засоренные форсунки нарушают процесс смесеобразования, а неисправные датчики кислорода зачастую становятся причиной обогащения топливной смеси и увеличения расхода приблизительно на 20%», — рассказал Пальмов.

Кроме того, важно отслеживать вязкость моторного масла. «Регулярное использование масла с неподходящей вязкостью способно увеличить трение и расход топлива. Именно поэтому следует заливать только жидкость, рекомендованную производителем», — отметил эксперт.

Он порекомендовал регулярно проводить диагностику ходовой части, тормозной системы и других узлов. Нарушения в этих системах, указал специалист, тоже могут влиять на расход топлива.

Как скорость и стиль вождения влияют на расход бензина

Ключевое правило — это плавное вождение, рассказал в беседе с NEWS.ru автоэксперт Лев Воропаев. По его словам, езда без рывков, стремительного разгона и резкого торможения позволяет сэкономить до 1–2 литров на 100 километров.

«Как показывают исследования, с точки зрения расхода топлива важное значение имеет поддержание оптимальной скорости. На высоких скоростях возникает сильное аэродинамическое сопротивление, что увеличивает расход топлива», — пояснил специалист.

Ранее автоэксперт Станислав Пачулин рассказал, что скорость 70–90 километров в час в дальней поездке — наиболее экономичный для большинства современных автомобилей вариант с точки зрения расхода бензина. По его словам, слишком медленная езда не всегда позволяет экономить топливо, так как работа двигателя может перейти в неоптимальный режим.

