Финансист ответил, как изменятся цены на бензин в мае Финансист Юшков: в мае вырастут цены на бензин

В мае стоит ожидать повышения цен на бензин и дизельное топливо, заявил «Финансам Mail» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отметил, что стоимость может вырасти на уровень инфляции.

Задача правительства — уложить их в уровень инфляции, чтобы рост цены не превысил рост инфляции. Но инфляция у нас тоже не такая уж и большая в этом году, там по 5–6% сейчас идет, по крайней мере в годовом выражении. И сложно будет занизить темпы роста стоимости бензина в рознице в такие показатели, — рассказал Юшков.

Финансист подчеркнул, что начало автомобильного сезона в мае увеличивает спрос на нефть и топливо, что толкает цены на бирже вверх. По его словам, независимые автозаправочные станции, которые не имеют собственной нефтеперерабатывающей мощности, также увеличивают розничные цены для поддержания прибыльности.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия полностью обеспечена всеми видами моторного топлива — как население, так и предприятия. По его словам, дефицита бензина на АЗС не фиксируется.