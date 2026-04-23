В Минэнерго оценили ситуацию с топливом в России Цивилев заявил об отсутствии проблем с наличием топлива на российских АЗС

Россия полностью обеспечена всеми видами моторного топлива — как население, так и предприятия, сообщил ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, дефицита бензина на АЗС не фиксируется.

У нас сейчас нет проблем на заправках. У нас все заправки, все потребности — как населения, так и предприятий — в области топлива обеспечиваются, — подчеркнул Цивилев.

Он обратил внимание, что приоритетом для российской власти остается насыщение внутреннего рынка. Министр напомнил, что президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение, назвав его первоочередной стратегией.

Ранее Цивилев рассказал, что Россия пересматривает цепочки поставок энергоресурсов из-за кризиса на Ближнем Востоке и будет в первую очередь поставлять их странам-соседям, с которыми есть общая граница.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет переговоры с Венгрией и Сербией о поставках энергетических ресурсов в эти страны. По его словам, в условиях энергетического кризиса многие государства направляют в Москву запросы.