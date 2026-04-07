Песков раскрыл, какие страны нуждаются в российских энергоресурсах

Песков: Россия обсуждает с Венгрией и Сербией поставки энергоресурсов

Россия ведет переговоры с Венгрией и Сербией о поставках энергетических ресурсов в эти страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в условиях энергетического кризиса многие государства направляют в Москву запросы.

Вы знаете, что мы ведем наши контакты с Сербией, с Венгрией, — сказал Песков.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев рассказал, что Россия пересматривает цепочки поставок энергоресурсов из-за кризиса на Ближнем Востоке и будет в первую очередь поставлять их странам-соседям, с которыми есть общая граница.

Между тем спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что очередь за российскими энергоресурсами в настоящее время очень велика. Так он прокомментировал решение правительства о введении временного запрета на экспорт бензина для нефтяных компаний.

Кроме того Песков пояснял, что Российская Федерация готова оставаться надежным поставщиком энергоносителей на разные рынки, в том числе европейский. Мировой спрос на отечественную нефть продолжает оставаться крайне высоким, добавил он.