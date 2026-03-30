Песков раскрыл позицию России по поставкам энергоресурсов в Европу Песков: Россия готова поставлять энергоресурсы в Европу, если там этого захотят

Россия готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на различные рынки, включая европейский, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. До этого он отмечал, что мировой спрос на российскую нефть остается крайне высоким, передает пресс-служба Кремля.

Россия была и готова продолжать оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на любые мировые рынки, включая европейский, — указал представитель Кремля.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с отложенным будильником. По его мнению, европейцы медленно начинают ощущать масштаб проблемы, но еще не готовы к решительным действиям.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Западной и Центральной Европы столкнулись с масштабным энергетическим коллапсом. Она напомнила, что Евросоюз запретил покупать энергоресурсы у России, поэтому ситуация вокруг Ирана вызывает резонный вопрос о том, откуда Брюссель собирается брать топливо.