Как снизить расход бензина в автомобиле: 9 рабочих способов

Топливо — это главный источник расходов на автомобиль. Кроссовер с бензиновым двигателем в среднем тратит по 10 литров на каждые 100 километров. У одного водителя средний расход может быть восемь литров, у другого — около 12. При этом у них одинаковые машины. Как тратить меньше бензина в городе, сколько можно сэкономить и почему важно смотреть, какой сигнал светофора включен на следующем перекрестке, — в материале NEWS.ru.

Почему нужно плавно управлять автомобилем

Первый и самый эффективный способ экономии бензина — это отказ от резких стартов и торможений. При интенсивном разгоне двигатель потребляет наибольшее количество топлива. При резком нажатии на педаль газа даже у обычного кроссовера моментальный расход бензина может быть больше 20 литров на 100 километров.

Важно понимать, что плавное вождение — это не значит медленное. Не нужно тормозить весь поток и создавать аварийные ситуации. При разгоне не следует раскручивать двигатель на полную катушку. Даже если немного надавить на педаль газа, то подавляющее большинство современных машин спокойно наберут разрешенные в городе 60 км/ч.

Как научиться плавно ездить? «Поможет техника, которую можно условно назвать „чашка кофе“. Представьте, что вы поставили на переднюю панель полную чашку горячего напитка. Нужно ускоряться так, чтобы кофе не пролилось. Это можно сделать плавно, контролируя обороты двигателя. Если на машине стоит механическая коробка передач, то переключайте их не позднее, чем при 2500 об/мин для бензиновых двигателей и 2000 об/мин — для дизельных. Если у вас автомат, старайтесь держать стрелку тахометра не выше 3000 об/мин», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

Во время движения смотрите не на бампер впереди едущей машины, а на несколько автомобилей или светофоры. «Если видите, что поток замедляется, начинайте плавно сбрасывать скорость. Не ждите последнего момента для экстренного торможения. Плавное вождение снижает износ тормозных колодок и бережет элементы подвески, что в долгосрочной перспективе позволит вам сэкономить деньги», — добавил Гайдукевич.

Зачем нужны стабильная скорость и умение «читать» светофоры

В городе автомобиль постоянно разгоняется и тормозит перед светофорами. При этом гигантское количество энергии тратится на ускорение. Ваша задача — свести число остановок к минимуму, поэтому всегда смотрите вперед.

Если вы увидели, что замигал зеленый свет или горит красный, не мчитесь к перекрестку. Снимите ногу с газа заранее и позвольте машине замедляться естественным путем. В идеале нужно подъехать к светофору в тот момент, когда он уже переключается на зеленый.

Используйте все возможности автомобиля для экономии топлива

Многие современные машины имеют экономичный режим (обозначается буквами ECO или, например, зеленым листиком). Если его включить, то передачи будут переключаться на меньших оборотах, а двигатель не станет быстро реагировать на нажатие педали газа.

Если в машине есть система «стоп-старт», которая выключает двигатель на светофорах, то ее следует активировать. В городе с постоянными пробками она позволит вам сэкономить 0,3–0,8 л на каждые 100 километров.

Почему нужно убрать все лишнее из багажника

Чем тяжелее ваш автомобиль, тем больше энергии ему требуется для разгона. Каждые дополнительные 100 килограммов могут повысить расход топлива на 1–2%. Проведите ревизию и уберите из машины все, что не нужно для ежедневных поездок.

Багажник на крыше сильно влияет на расход бензина. Даже если он пустой, то из-за аэродинамического сопротивления увеличивает потребление топлива на 2–8%.

Зачем нужно закрывать окна в автомобиле

На скорости выше 60 км/ч огромное влияние на расход топлива оказывает аэродинамика автомобиля. Открытые окна создают турбулентность, которая увеличивает сопротивление воздуха. Американское агентство SAE International выяснило, что на скорости около 80 км/ч из-за открытых окон расход бензина возрастает на 3–9%.

Почему необходимо проверять давление в шинах

Когда давление в шинах ниже рекомендованного, увеличивается площадь их соприкосновения с дорогой. Это означает, что растет сопротивление качению. По данным Министерства энергетики США, снижение давления во всех четырех шинах всего на 0,1–0,2 атмосферы приводит к падению топливной экономичности на 0,2–1%.

Если колеса сдулись примерно на 20% от нормы, то их ресурс сокращается на 20%. Если потеряно 30% от нормального давления, то он уменьшается на 50%. Можно не заметить, что давление в шинах снизилось, поэтому проверяйте его хотя бы раз в месяц (на холодных шинах).

Выключайте двигатель во время парковки и не прогревайте долго мотор

Многие водители осенью и зимой заводят утром двигатель и ждут 5–10 минут, прежде чем тронуться с места. Однако это не стоит делать.

«Системы впрыска современных моторов не требуют прогрева. Он им просто не нужен. Прогреть нужно только масло. Даже не прогреть, а позволить ему дойти из картера до всех точек в двигателе. На это уйдет секунд 20–30, не больше. Одна-две минуты — и поехали. С мотором ничего не случится, и топливо сэкономите», — объяснил NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов.

Кроме того, не забывайте выключать двигатель, когда машина стоит на парковке. На холостом ходу двигатель объемом два литра потребляет около 0,6–0,7 л топлива в час.

Пользуйтесь бонусными программами и рекламными акциями АЗС

Снизить расходы на топливо можно другими способами. Например, стоит пользоваться различными бонусными программами или получать кешбэк при оплате картой. Следите за рекламными акциями, которые периодически предлагают сети АЗС или банки. Кроме того, не забывайте показывать бонусные карты.

Следите за стоимостью бензина на заправках. Иногда разница может достигать одного — двух рублей за литр, в зависимости от АЗС.

Зачем нужно приезжать на работу заранее

Если вы выедете на работу на 15 минут раньше, то не только первым приедете в офис. Вы сэкономите значительное количество бензина. «Кажется, что если выезжать на работу чуть раньше, то много не сэкономишь. Но давайте подсчитаем. Если вы будете каждый день стоять в пробках на 10 минут меньше, то за неделю выиграете уже 50 минут, без учета выходных. А за месяц — больше 3,5 часа», — пояснил Гайдукевич.

