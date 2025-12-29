Свидлер оценил игру шахматиста Артемьева в последний день ЧМ по рапиду Гроссмейстер Свидлер: Артемьев показал неплохой результат в конце ЧМ по рапиду

Шахматист Владислав Артемьев показал неплохой результат в заключительный день чемпионата мира по рапиду в Дохе, заявил российский гроссмейстер Петр Свидлер. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что под конец соревнований партии становятся более серьезными.

В последний день очень сложно выигрывать партии, как правило, все они очень плотные и серьезные. Владислав показал неплохой результат в заключительный день турнира. К Артемьеву не может быть никаких претензий, — рассказал Свидлер.

Гроссмейстер подчеркнул, что игра Артемьева была консервативнее, чем у его противника из Норвегии экс-чемпиона Магнуса Карлсена. Однако, по словам Свидлера, шахматист не сменил стиль игры.

Может быть, он играл консервативнее, чем Магнус в последний день, но при этом он не поменял стиль. Мне кажется, то, что работало до этого, должно работать и дальше, — заключил гроссмейстер.

Ранее сообщалось, что Артемьев обыграл Карлсена в седьмом туре ЧМ по быстрым шахматам. Это позволило ему стать лидером чемпионата мира по рапиду.