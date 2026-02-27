Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 15:15

«Никуда не денемся»: ветеран ЦСКА о шансах команды победить в РПЛ

Экс-футболист Пономарев: у ЦСКА есть все шансы победить в РПЛ

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
ЦСКА будет бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР, ветеран «армейцев» Владимир Пономарев. По его мнению, на данный момент в команде есть два равноценных состава.

У нас два абсолютно нормальных состава, так что на чемпионство будем рассчитывать, никуда не денемся. Вот увидите, всех причешем! — сказал Пономарев.

ЦСКА начнет вторую часть сезона с четвертой позиции: в активе команды 36 очков и всего один балл до первой тройки. 1 марта «армейцев» ожидает выезд в Грозный к «Ахмату».

Ранее Пономарев заявил, что соперники уровня Никарагуа и Мали не нужны сборной России по футболу. По его мнению, необходимо сыграть небольшой турнир из сборных, составленных своими силами.

До этого экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что с хорошими трансферами и сильным составом ЦСКА будет бороться за чемпионство. Бывший нападающий уточнил, что при этом иностранный тренер Фабио Челестини может не до конца понимать, как подготовить команду после такой паузы.

РПЛ
футбол
ЦСКА
чемпионаты
Виктор Байбаков
В. Байбаков
