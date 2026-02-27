«Никуда не денемся»: ветеран ЦСКА о шансах команды победить в РПЛ Экс-футболист Пономарев: у ЦСКА есть все шансы победить в РПЛ

ЦСКА будет бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР, ветеран «армейцев» Владимир Пономарев. По его мнению, на данный момент в команде есть два равноценных состава.

У нас два абсолютно нормальных состава, так что на чемпионство будем рассчитывать, никуда не денемся. Вот увидите, всех причешем! — сказал Пономарев.

ЦСКА начнет вторую часть сезона с четвертой позиции: в активе команды 36 очков и всего один балл до первой тройки. 1 марта «армейцев» ожидает выезд в Грозный к «Ахмату».

Ранее Пономарев заявил, что соперники уровня Никарагуа и Мали не нужны сборной России по футболу. По его мнению, необходимо сыграть небольшой турнир из сборных, составленных своими силами.

До этого экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что с хорошими трансферами и сильным составом ЦСКА будет бороться за чемпионство. Бывший нападающий уточнил, что при этом иностранный тренер Фабио Челестини может не до конца понимать, как подготовить команду после такой паузы.