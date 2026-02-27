Зимняя Олимпиада — 2026
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии

Арбитр Карасев: шесть лучших саудовских команд были бы конкурентоспособны в РПЛ

Сергей Карасев Сергей Карасев Фото: Иван Водопьянов/РИА Новости
Шесть лучших клубов чемпионата Саудовской Аравии по футболу могли бы быть конкурентоспособны в России, заявил «Чемпионату» арбитр Сергей Карасев. Он также объяснил, как происходят назначения российских судей на матчи первенств Ближнего Востока — Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта.

Пожелания исходят от принимающей стороны, а до нас их уже доносит Милорад (Мажич, руководитель департамента судейства Российского футбольного союза. — NEWS.ru). Мы, в свою очередь, очень рады и благодарны за любую возможность выезжать на международные матчи — как раньше на Лигу чемпионов, Лигу Европы. Какие-то страны зовут часто зовут, какие то — реже. В Саудовской Аравии сейчас стали больше доверять своим кадрам. Я слежу за местной лигой — интересно. Думаю, первая шестерка саудовских клубов была бы конкурентоспособна в РПЛ, — сказал Карасев.

Ранее экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что российской футбольной национальной команде не нужны команды уровня Никарагуа и Мали. По его мнению, необходимо сыграть небольшой турнир из сборных, составленных своими силами.

