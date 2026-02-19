Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 13:39

Российский посол раскрыл сроки отмены виз при поездках в Саудовскую Аравию

Посол Козлов: безвиз с Саудовской Аравией вступит в силу через несколько месяцев

Саудовская Аравия Саудовская Аравия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне смогут ездить в Саудовскую Аравию без виз через несколько месяцев, заявил РБК посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов. По его словам, в обеих странах нужно провести несколько внутригосударственных процедур, которые занимают некоторое время.

Я думаю, речь идет о нескольких месяцах, как максимум, — сказал Козлов.

Посол напомнил, что в декабре прошлого года Москва и Эр-Рияд подписали межправительственное соглашение об отмене визовых требований. Он отметил, что достижение этой договоренности стало историческим событием, поскольку в мире пока очень мало стран, у которых действует безвизовый режим с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что правительство Таиланда собирается сократить период безвизового пребывания иностранцев с 60 до 30 дней. Речь идет о гражданах 93 государств, включая Россию. Такое решение должно закрыть лазейки, которыми могут пользоваться мигранты для нелегальной деятельности.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что топ-25 популярных туристических направлений может пополниться в 2026 году. По ее словам, список расширится за счет открытия прямого авиасообщения со странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

