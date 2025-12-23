В АТОР озвучили прогноз по новым турнаправлениям для россиян в 2026 году

Топ-25 популярных туристических направлений может пополниться в 2026 году, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, список расширится за счет открытия прямого авиасообщения со странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Мы ожидаем в 2026 году, что топ-25 туристических направлений пополнится за счет открытия прямого авиасообщения с некоторыми странами Юго-Восточной Азии и с некоторыми странами Ближнего Востока. Рассматривается также отмена виз для этих стран и взаимная отмена виз, когда мы говорим о некоторых странах Ближнего Востока, — отметила она.

По словам Ломидзе, если эти изменения вступят в силу, это сразу же повысит интерес среди россиян и приведет к увеличению турпотока. Эксперт отметила, что у российских путешественников стабильно высок спрос на новинки.

И это работает. Эти курорты довольно быстро видят отдачу и интерес со стороны российских граждан. Поэтому я думаю, что в 2026 году топ стран пополнится, — заключила она.

Ранее Ломидзе сообщила, что, несмотря на санкционные ограничения, европейские горнолыжные курорты продолжают пользоваться спросом у российских туристов, хотя и в значительно меньших объемах по сравнению с прежними временами. Она уточнила, что речь идет о тысячах человек, а не о массовом потоке.