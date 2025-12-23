Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 16:06

В АТОР озвучили прогноз по новым турнаправлениям для россиян в 2026 году

АТОР ожидает расширения списка туристических направлений для россиян в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Топ-25 популярных туристических направлений может пополниться в 2026 году, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на брифинге в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, список расширится за счет открытия прямого авиасообщения со странами Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Мы ожидаем в 2026 году, что топ-25 туристических направлений пополнится за счет открытия прямого авиасообщения с некоторыми странами Юго-Восточной Азии и с некоторыми странами Ближнего Востока. Рассматривается также отмена виз для этих стран и взаимная отмена виз, когда мы говорим о некоторых странах Ближнего Востока, — отметила она.

По словам Ломидзе, если эти изменения вступят в силу, это сразу же повысит интерес среди россиян и приведет к увеличению турпотока. Эксперт отметила, что у российских путешественников стабильно высок спрос на новинки.

И это работает. Эти курорты довольно быстро видят отдачу и интерес со стороны российских граждан. Поэтому я думаю, что в 2026 году топ стран пополнится, — заключила она.

Ранее Ломидзе сообщила, что, несмотря на санкционные ограничения, европейские горнолыжные курорты продолжают пользоваться спросом у российских туристов, хотя и в значительно меньших объемах по сравнению с прежними временами. Она уточнила, что речь идет о тысячах человек, а не о массовом потоке.

АТОР
туристы
направления
отдых
Замира Евтых
З. Евтых
Наталья Петрова
Н. Петрова
Сергей Вилков
С. Вилков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбросил на винт катера: россиянин убил своего сына в Таиланде — подробности
Составлен список главных новогодних фильмов у россиян
Путин стал политиком года для трети россиян
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.