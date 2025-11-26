В АТОР рассказали о ситуации с турпоездками в Европу на фоне санкций АТОР: туры в Европу продаются в России даже на фоне санкций

Несмотря на санкционные ограничения, европейские горнолыжные курорты продолжают пользоваться спросом у российских туристов, хотя и в значительно меньших объемах по сравнению с прежними временами, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции АТОР и АТАГ, посвященной туристическим предпочтениям россиян для зимнего отдыха. Она уточнила, что речь идет о тысячах человек, а не о массовом потоке, передает корреспондент NEWS.ru.

Вопреки расхожему, тиражированному мнению, что Европа теперь вообще не будет продаваться после последнего, очередного ужесточения санкций, Европа в топ-5, безусловно, не будет, это нельзя назвать потоком, как был «ручеек», так и остался, и это все равно какие-то мизерные проценты от тех показателей, которые были в 2019 году. Но зимняя Европа, горнолыжные курорты, Альпийские, они продаются, — сказала директор АТОР.

Ранее Ломидзе заявила, что Китай не станет альтернативой Турции для российских путешественников из-за различной концепции отдыха. По ее словам, турецкое направление сохраняет ориентацию на пляжный отдых, в то время как материковый Китай предлагает преимущественно познавательные, гастрономические и культурные маршруты.