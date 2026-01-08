В Госдуме призвали отменить туристический налог для одной категории россиян

Члены семей участников специальной военной операции должны быть освобождены от туристического налога, такое мнение высказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит ТАСС, стоимость проживания в отелях и пансионатах не должна облагаться дополнительными сборами.
Будем настаивать, уже настаиваем, на освобождении семей участников, ветеранов СВО от так называемого туристического налога, чтобы стоимость проживания в разных отелях, пансионатах и так далее не облагалась дополнительными сборами, — подчеркнул Слуцкий.
Кроме того, продолжил глава фракции, участников СВО и членов их семей следует освободить от налога на проценты по банковским вкладам. Речь идет о 2025, 2026 и 2027 годах.
Простые, мне кажется, понятные меры, которые напрямую снижают нагрузки на семьи ветеранов СВО и показывают реальное отношение государства к тем, кто его защищает, — убежден Слуцкий.
Ранее Слуцкий предложил увеличить надбавку к пенсии на уход до уровня минимального размера оплаты труда. Речь идет о лицах, достигших 80 лет, а также инвалидах I группы, включая инвалидов с детства и в результате военной травмы.