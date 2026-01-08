Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 11:53

В Госдуме призвали отменить туристический налог для одной категории россиян

Слуцкий предложил освободить семьи участников СВО от туристического налога

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Члены семей участников специальной военной операции должны быть освобождены от туристического налога, такое мнение высказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, которые приводит ТАСС, стоимость проживания в отелях и пансионатах не должна облагаться дополнительными сборами.

Будем настаивать, уже настаиваем, на освобождении семей участников, ветеранов СВО от так называемого туристического налога, чтобы стоимость проживания в разных отелях, пансионатах и так далее не облагалась дополнительными сборами, — подчеркнул Слуцкий.

Кроме того, продолжил глава фракции, участников СВО и членов их семей следует освободить от налога на проценты по банковским вкладам. Речь идет о 2025, 2026 и 2027 годах.

Простые, мне кажется, понятные меры, которые напрямую снижают нагрузки на семьи ветеранов СВО и показывают реальное отношение государства к тем, кто его защищает, — убежден Слуцкий.

Ранее Слуцкий предложил увеличить надбавку к пенсии на уход до уровня минимального размера оплаты труда. Речь идет о лицах, достигших 80 лет, а также инвалидах I группы, включая инвалидов с детства и в результате военной травмы.

ЛДПР
Леонид Слуцкий
депутаты
налоги
туризм
СВО
военные
участники СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет БПЛА на юге, раненые под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 8 января
Долину предложили выселить из квартиры с помощью спецназа
ВСУ перебрасывают резервы в ДНР и Харьковской области
Советник главы ДНР раскрыл, как ведутся бои за Красноармейск
Стали известны подробности об экипаже задержанного танкера «Маринера»
Раскрыто, какие витамины абсолютно бесполезны зимой
«Возгорание камыша»: БПЛА не достиг цели и добавил работы коммунальщикам
«Пьет шампанское»: в Бельгии испугались России из-за споров о Гренландии
В Госдуме сравнили захват «Маринеры» с пиратством
В Венгрии осадили Киев и ЕС за «грабеж» на $800 млрд
Что будет с рублем? Курс сегодня, 8 января, что с долларом, евро и юанем
«С нетерпением ждем»: в США анонсировали важное выступление Трампа
Умер известный актер из фильма «Рэкетир»
Российская ПВО уничтожила более 140 БПЛА в зоне спецоперации за сутки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 января: где сбои в России
Флаги России появились над населенным пунктом в Днепропетровской области
В Сети появился взрывной экшн-боевик с захватом Мадуро и его жены
Российские военные ударили по энергообъектам и портам Украины
Минобороны раскрыло потери ВСУ за 24 часа
«Это прирост»: Москва может утонуть в полуметровых сугробах
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.