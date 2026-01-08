Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 07:04

В РФ могут увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ для двух категорий

Слуцкий предложил увеличить надбавку к пенсии на уход до МРОТ в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увеличить надбавку к пенсии на уход до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА Новости. Речь идет о лицах, достигших 80 лет, а также инвалидах I группы, включая инвалидов с детства и в результате военной травмы.

Предлагается установить, что гражданам <...> устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной МРОТ, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Слуцкого, действующий размер надбавки в 1300 рублей едва ли соответствует реалиям. Он уточнил, что каждый пенсионер, и тем более человек с инвалидностью, имеет право на помощь высококвалифицированного специалиста и должный уход.

Ранее сообщалось, что в России готовится законопроект, предоставляющий отцам право на оплачиваемый отпуск для помощи матери после рождения ребенка. Несмотря на возможность присутствовать на родах, у мужчин сейчас нет такой поддержки в первые дни после возвращения супруги из роддома.

До этого стало известно, что с 1 января 2026 года МРОТ повысили до 27 093 рублей. Изменения были внесены в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Эксперты уверены, что увеличение МРОТ поспособствует повышению зарплаты почти для 4,6 млн работников.

