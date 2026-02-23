Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 13:19

Генерал США объяснил, почему США требуют от Киева мирную сделку до лета

Генерал Ходжес: США требуют от Киева мирные соглашения до лета ради сделок с РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Белый дом требует от Киева достижения мирных соглашений к лету, чтобы к 4 июля, когда празднуется День независимости Соединенных Штатов, можно было объявить о грандиозных бизнес-сделках с Россией, заявил экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью украинскому «24 каналу». По его словам, давление на Киев не помогает разрешению кризиса.

Мне кажется, уже есть договоренности, и эти документы будут обнародованы после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом, — отметил он.

Ранее сообщалось, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта могут не приехать в Киев «с подарками» 24 февраля, так как ЕС не ввел новые антироссийские ограничения. По словам аналитиков, теперь «эта пара» может появиться в украинской столице лишь «с пустыми руками».

Также член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Североатлантический альянс должен вернуться к границам 1997 года для достижения мира на Украине. В частности, по словам политика, Европейский союз должен работать над урегулированием кризисной ситуации и уважать обещания Альянса не расширяться «ни на дюйм» в сторону России.

