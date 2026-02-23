«Ни на дюйм в сторону России»: НАТО призвали вернуться «в прошлое» Политик Мема призвал НАТО вернуться к границам 1997 года для мира на Украине

НАТО должна вернуться к границам 1997 года для достижения мира на Украине, заявил в соцсети Х член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По словам политика, ЕС должен работать над урегулированием кризисной ситуации и уважать обещания Альянса не расширяться «ни на дюйм» в сторону России.

НАТО должна вернуться к границам 1997 года. Лидеры ЕС должны в ближайшие годы работать над деэскалацией, уважать исторические обещания НАТО не расширяться ни на дюйм в сторону России, — отметил он.

Переговоры с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины прошли 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который охарактеризовал дискуссии как «тяжелые, но деловые».

Стороны обсуждали территориальные вопросы и параметры безопасности. При этом Киев настаивает на надежных гарантиях от Запада, а Москва — на демилитаризации и отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, когда состоится следующий раунд переговоров по Украине. Он не стал подтверждать появившуюся в Сети информацию о том, что новый переговорный процесс пройдет якобы на следующей неделе в Женеве.