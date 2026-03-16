«Должны сойтись звезды»: Аксенов объяснил уникальность возвращения Крыма

Возвращение Крыма в состав России является уникальным опытом, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, которые передает РИА Новости, для этого потребовалось стечение множества факторов. Как отметил политик, крымский опыт может быть полезен, однако подобные исторические события не происходят случайно:

Крымский пример — хотелось, чтобы он стал заразительным в этом плане, но для этого должны сойтись звезды, — сказал Аксенов.

Ранее Аксенов рассказал, что все крупнейшие объекты собственности украинских олигархов и враждебных к России лиц в Крыму национализированы. По его словам, продолжается работа по выявлению более мелкой недвижимости.

Он добавил, что такое имущество выявляется по результатам мониторинга социальных сетей. Аксенов также признал вклад граждан, обращающихся в правоохранительные органы и к нему лично. По его словам, многие крымчане сами просят проверить определенные объекты.