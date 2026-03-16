Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 13:33

«Должны сойтись звезды»: Аксенов объяснил уникальность возвращения Крыма

Сергей Аксенов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Возвращение Крыма в состав России является уникальным опытом, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, которые передает РИА Новости, для этого потребовалось стечение множества факторов. Как отметил политик, крымский опыт может быть полезен, однако подобные исторические события не происходят случайно:

Крымский пример — хотелось, чтобы он стал заразительным в этом плане, но для этого должны сойтись звезды, — сказал Аксенов.

Ранее Аксенов рассказал, что все крупнейшие объекты собственности украинских олигархов и враждебных к России лиц в Крыму национализированы. По его словам, продолжается работа по выявлению более мелкой недвижимости.

Он добавил, что такое имущество выявляется по результатам мониторинга социальных сетей. Аксенов также признал вклад граждан, обращающихся в правоохранительные органы и к нему лично. По его словам, многие крымчане сами просят проверить определенные объекты.

Сергей Аксенов
Крым
Россия
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В КСИР раскрыли одну особенность нового удара по Израилю
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
В Новосибирской области исключили дефицит мяса из-за заболеваний скота
Лавров ответил на вопрос об участии кенийцев в СВО
Появилось видео дрейфующего в водах Мальты газовоза Arctic Metagaz
Российский регион пошел на кардинальный шаг из-за опасной инфекции
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.